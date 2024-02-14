備孕攻略︱把握生龍B機會3招計算排卵期　中醫推介4大食材提升受孕機率

▲ 把握生龍B機會3招計算排卵期，中醫推介4大食材提升受孕機率。

【生龍B/備孕/排卵期】踏入龍年，如果有意生個「龍BB」便要把握機會，早前有婦產科醫生分享，生龍B的「最遲受孕日」是5月15日前。為此，TOPick整合專家意見，教女士們如何計算排卵期，並做足準備，養好身體，提升受孕機率。

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如何計算排卵期？

根據香港家庭計劃指導會資料，要較準確推算「排卵期」，必須配合日曆計算法、子宮頸黏液觀察法，以及基礎體溫的量度，成效率約為70%至80%。

日曆計算法：連續6至12個月記錄月經週期。如果月經週期穩定而有規律的話，則較容易推算下次的排卵期。

子宮頸黏液觀察法：每天小便後拭抹陰部，並觀察陰道分泌，並加以記錄，在排卵期間子宮頸的分泌 (白帶) 會較多並呈蛋白狀。

基礎體溫的量度：連續6至12個月使用基礎體溫計量度基礎體溫並加以記錄，基礎體溫會在排卵後上升

女性基礎體溫低難受孕

正常的基礎體溫（BBT）是女性懷孕的關鍵條件之一。註冊中醫師彭淑儀曾接受TOPick訪問時表示，排卵前，孕激素少，體溫一般為36.2℃左右，一般持續12-14天; 排卵後，體溫急劇上升，增幅可達0.3℃至0.6℃，使基礎體溫升至36.7℃左右，一般持續12天以上。

怎麼定義基礎體溫低？

1. 排卵前（月經前12至14天）體溫36.0 ℃至36.5℃ 或低溫期過長。

2. 排卵后（月經期）體溫36.7℃以下或持續高溫太短，一般12天以上為正常。

3. 如基礎體溫在月經周期沒有高低溫的波動可能是無排卵的表現。

彭醫師指出，一般建議，想要懷孕的或不孕的婦人測基礎體溫，其用意是希望了解婦人的周期荷爾蒙是否運作正常，並較為確切地了解排卵狀況。

首先要了解，一般排卵後，卵子約存活24小時，精子存活約48小時，所以能抓住排卵前後一天，身體保有精子，便能增加受孕機會。正確的基礎體溫曲線可以判讀排卵日期。

如何測量基礎體溫？

量體溫的時間必須在每天早晨剛睡醒，還沒有起床活動之前就予以測量。建議使用BBT專屬體溫計，每格為0.05℃，置於舌下3至5分鐘，記錄結果。必須每日不間斷地測量，並排除感冒或其他會使體溫上升的因素。

臨床上，不孕女士出現基礎體溫低的情況非常普遍，在中醫角度，屬於脾腎不足、陽氣不足或氣血不足，導致子宮血液循環不良，排卵異常，通常伴有月經量少，經血色暗，有血塊，月經期過短，不超過5日。

一般陽氣不足的人體溫偏低，一般在35.5至36.2℃之間，平時容易手腳冰冷，怕冷怕風、皮膚乾燥、腹瀉、失眠、容易水腫等。陽氣是人體抵抗外邪的能力，陽氣足則人體各項功能狀態飽滿，不容易生病。

中醫傳授貼士增加受孕機會

彭醫師表示，月經期保養可以有效調理經期，增加受孕率：

1.保暖

少吃冰涼、寒性飲食：包含瓜類、筍類、菇類、金針、空心菜、白菜、白蘿蔔、人工豆類及各式飲料、冰品等。

熱敷腹部：以電熱氈或熱水袋熱敷，平日以30分鐘為單位，熱敷子宮部位（肚臍以下）和腰、背。要注意的是，一覺得熱便要換部位熱敷。月經期間，熱敷時間可以延長至1小時，每日次數不限，越多越好。

2.避免攝入太多燥熱食物

忌燒烤、油炸、刺激的飲食：包含過量的咖啡、茶、酒、香煙。

避免熬夜、緊張、壓力

避免久站、不搬重物、不宜運動

4大食材提升基礎體溫

想提升基礎體溫，在中醫角度，以下幾種食材可以起到幫助：

生薑

黑胡椒

小茴香

肉桂

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責任編輯：王明芳