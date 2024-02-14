  • 21°C
香港時間 : 2024214日 (週三) 19:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

備孕攻略︱把握生龍B機會3招計算排卵期　中醫推介4大食材提升受孕機率

新手爸媽 18:51 2024/02/14

分享：

分享：

熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

把握生龍B機會3招計算排卵期，中醫推介4大食材提升受孕機率。

【生龍B/備孕/排卵期】踏入龍年，如果有意生個「龍BB」便要把握機會，早前有婦產科醫生分享，生龍B的「最遲受孕日」是5月15日前。為此，TOPick整合專家意見，教女士們如何計算排卵期，並做足準備，養好身體，提升受孕機率。

最新影片：

童學園
校長專訪︱自幼立志當老師卻做了19年校長　陳淑儀冀再執教鞭：初心不變

如何計算排卵期？

根據香港家庭計劃指導會資料，要較準確推算「排卵期」，必須配合日曆計算法、子宮頸黏液觀察法，以及基礎體溫的量度，成效率約為70%至80%。

日曆計算法：連續6至12個月記錄月經週期。如果月經週期穩定而有規律的話，則較容易推算下次的排卵期。

子宮頸黏液觀察法：每天小便後拭抹陰部，並觀察陰道分泌，並加以記錄，在排卵期間子宮頸的分泌 (白帶) 會較多並呈蛋白狀。

基礎體溫的量度：連續6至12個月使用基礎體溫計量度基礎體溫並加以記錄，基礎體溫會在排卵後上升

女性基礎體溫低難受孕

正常的基礎體溫（BBT）是女性懷孕的關鍵條件之一。註冊中醫師彭淑儀曾接受TOPick訪問時表示，排卵前，孕激素少，體溫一般為36.2℃左右，一般持續12-14天; 排卵後，體溫急劇上升，增幅可達0.3℃至0.6℃，使基礎體溫升至36.7℃左右，一般持續12天以上。

怎麼定義基礎體溫低？

1. 排卵前（月經前12至14天）體溫36.0 ℃至36.5℃ 或低溫期過長。

2. 排卵后（月經期）體溫36.7℃以下或持續高溫太短，一般12天以上為正常。

3. 如基礎體溫在月經周期沒有高低溫的波動可能是無排卵的表現。

彭醫師指出，一般建議，想要懷孕的或不孕的婦人測基礎體溫，其用意是希望了解婦人的周期荷爾蒙是否運作正常，並較為確切地了解排卵狀況。

首先要了解，一般排卵後，卵子約存活24小時，精子存活約48小時，所以能抓住排卵前後一天，身體保有精子，便能增加受孕機會。正確的基礎體溫曲線可以判讀排卵日期。

如何測量基礎體溫？

量體溫的時間必須在每天早晨剛睡醒，還沒有起床活動之前就予以測量。建議使用BBT專屬體溫計，每格為0.05℃，置於舌下3至5分鐘，記錄結果。必須每日不間斷地測量，並排除感冒或其他會使體溫上升的因素。

臨床上，不孕女士出現基礎體溫低的情況非常普遍，在中醫角度，屬於脾腎不足、陽氣不足或氣血不足，導致子宮血液循環不良，排卵異常，通常伴有月經量少，經血色暗，有血塊，月經期過短，不超過5日。

一般陽氣不足的人體溫偏低，一般在35.5至36.2℃之間，平時容易手腳冰冷，怕冷怕風、皮膚乾燥、腹瀉、失眠、容易水腫等。陽氣是人體抵抗外邪的能力，陽氣足則人體各項功能狀態飽滿，不容易生病。

中醫傳授貼士增加受孕機會

彭醫師表示，月經期保養可以有效調理經期，增加受孕率：

1.保暖

  • 少吃冰涼、寒性飲食：包含瓜類、筍類、菇類、金針、空心菜、白菜、白蘿蔔、人工豆類及各式飲料、冰品等。
  • 熱敷腹部：以電熱氈或熱水袋熱敷，平日以30分鐘為單位，熱敷子宮部位（肚臍以下）和腰、背。要注意的是，一覺得熱便要換部位熱敷。月經期間，熱敷時間可以延長至1小時，每日次數不限，越多越好。

2.避免攝入太多燥熱食物

  • 忌燒烤、油炸、刺激的飲食：包含過量的咖啡、茶、酒、香煙。
  • 避免熬夜、緊張、壓力
  • 避免久站、不搬重物、不宜運動

4大食材提升基礎體溫

想提升基礎體溫，在中醫角度，以下幾種食材可以起到幫助：

  • 生薑
  • 黑胡椒
  • 小茴香
  • 肉桂

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

坐月飲食︱新手母乳媽媽產後調理助催乳　中醫推介5款上奶湯水【附食譜】
今日 18:00
坐月飲食︱新手母乳媽媽產後調理助催乳　中醫推介5款上奶湯水【附食譜】
生龍BB︱婦產科醫生揭「最遲受孕日」　5大攻略打造易孕體質
13:07 2024/02/05
生龍BB︱婦產科醫生揭「最遲受孕日」　5大攻略打造易孕體質
產前產後︱中西醫拆解孕婦流產徵兆+高危因素　懷孕初期2件事減低小產風險
19:20 2024/02/02
產前產後︱中西醫拆解孕婦流產徵兆+高危因素　懷孕初期2件事減低小產風險

你可能感興趣

坐月飲食︱新手母乳媽媽產後調理助催乳　中醫推介5款上奶湯水【附食譜】
今日 18:00
坐月飲食︱新手母乳媽媽產後調理助催乳　中醫推介5款上奶湯水【附食譜】
生龍BB︱婦產科醫生揭「最遲受孕日」　5大攻略打造易孕體質
13:07 2024/02/05
生龍BB︱婦產科醫生揭「最遲受孕日」　5大攻略打造易孕體質
產前產後︱中西醫拆解孕婦流產徵兆+高危因素　懷孕初期2件事減低小產風險
19:20 2024/02/02
產前產後︱中西醫拆解孕婦流產徵兆+高危因素　懷孕初期2件事減低小產風險
備孕 懷孕 不孕

最高瀏覽

胡鴻鈞被海關搜出加熱煙蛋　邵氏發聲明澄清及回應：深切反省
胡鴻鈞被海關搜出加熱煙蛋　邵氏發聲明澄清及回應：深切反省
急症室最長等候時間（02月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月14日 時間16:05）