整容失敗｜削骨瘦面後極速衰老　一原因「斷崖式崩塌」法令紋下垂　29歲女牙齦萎縮現3大後遺症

整容需謹慎！深圳一名29歲女子嫌臉部顴骨太寬，1年半前豪擲費7萬人民幣（約7.6萬港元）進行削骨手術，希望以此改善臉型。惟醫生經評估後，認為她除了削骨外，更需要進行多項手術，方可達到理想效果。事主術後顴骨被全數取走，肌肉及皮膚因缺乏支撐極速下垂，外觀看上去比以往更顯老，即使進行「埋線手術」修復仍無法改善；而頭部、牙齦及眼瞼亦因之前手術遺下3大後遺症，令她身心受盡煎熬、變得非常自卑。對此，她大嘆：「這件事已經嚴重影響我事業，已經有一年沒去上過班了......」

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貪靚削骨整容反變老

綜合內媒報道，從事美容業的鄧姓女子自覺顴骨太突兀，1年半前毅然決定進行削骨手術，欲令面部線條變得順暢。醫美醫生經評估後，建議她削骨之餘，再進行顴骨、顴弓及下頜角手術，以達到最佳效果。鄧女經考慮後，決定遵循醫生建議，花費7萬人民幣進行多項整容手術，更因醫生提醒「面部會有些許下垂」，另外準備了術後的「維護費用」。

未料術後，鄧女發現醫生將她的顴骨全部取走，導致其肌肉及皮膚失去支撐、極速下垂，短短1年半間便出現 「斷崖式崩塌」，法令紋變得極深，外表看上去亦比實際年齡老上許多。期間鄧女亦自費數萬元進行「埋線手術」，嘗試改善下垂問題，卻仍無法改善根本問題。除了外表變化，鄧女術後頭皮一處開刀位置亦不再長出頭髮，下眼瞼亦開始經常感到刺痛，牙齦亦出現萎縮情況。

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網民：整完老10歲

經此一事，鄧女坦言變得極自卑，無論心理、家庭氣氛及事業發展皆受到嚴重影響，自己亦已逾一年未有工作，因此呼籲大家勿有「容貌焦慮」，要對自己的外表感到自信，亦不要胡亂進行自己不了解的醫美手術。

不少網民得悉事件後，都紛紛留言指鄧女本身容貌娟好，整容後反而破壞了本身的美貌，非常可惜；嘆指整容有風險，術後想要達到預期效果如同「中彩票一樣」，勸大家勿要輕易嘗試。

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