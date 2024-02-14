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赴旺角花墟「自製浪漫」　容海恩：今日未收到花

政治 20:38 2024/02/14

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容海恩特意去旺角花墟，買了自己喜歡的小牡丹花。(容海恩fb圖片)

今日（14日）是情人節，相信不少人都會向另一半送花，不過，新民黨立法會議員容海恩話「今日未收到花」，所以特意去旺角花墟「浪漫」一下，買了自己喜歡的小牡丹花。

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話說，巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今日登陸香港，除中環的巨型紅心，每日在香港不同地方也會有快閃紅心出現，今日其中一個「快閃」地正是旺角花墟。吸引不少人來打卡，當中包括容海恩、旅遊界立法會議員姚柏良等，他們更巧遇Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch，與她合照打卡。

容海恩下午在社交媒體撰文，話「今日未收到花」，所以特意去旺角花墟「浪漫」一下，支持本地經濟，買了自己喜歡的小牡丹花。她更感謝油尖旺區議員、民建聯副秘書長葉傲冬幫手「揸機」拍照。不過貼文未有提到他丈夫袁彌昌，未知袁彌昌看到貼文後，有否收到太太的「訊息」呢？

姚柏良話，今日和太太一起來到花墟打卡，一起感受Chubby Hearts帶來的熱情，巧遇Anya Hindmarch、油尖旺民政事務專員余健強、容海恩。他提醒大家，Chubby Hearts每日都有不同的展示時間和地點，主辦機構每天早上7時會更新一次，記得「找一個合適的時間，合適的地方，當然最重要是找到合適的人，一齊同Chubby Hearts 打卡！」

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撰文 : 傅流螢

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