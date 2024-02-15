【賽馬人才】馬會從化馬場內地員工5年增逾5成　來港交流釘甲匠冀帶領內地賽馬事業發展

▲ 從化馬場目前有約800名在內地招聘及培訓的員工。（梁偉榮攝）

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布五周年，當中馬產業是重點發展的產業之一。位於廣東省的香港賽馬會從化馬場2018年開幕，目前有約800名在內地招聘及培訓的員工，比五年前增加一半，並佔當地員工總數約九成。有修畢賽馬證書課程的釘甲匠表示，由一張白紙，到能夠幫助不同馬匹釘甲十分有滿足感，期望未來帶領內地賽馬事業發展。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及推進馬匹運動及相關產業發展，加強香港與內地在馬匹、飼草飼料、獸藥、生物製品等進出境檢驗檢疫和通關等方面的合作。從化馬場是內地首個獲國際認可的馬匹無疫區，香港的馬匹可以自由往返沙田馬場和從化馬場。從化馬場啟用以來，馬會跨境車隊每周「兩上兩落」，運送馬匹往返沙田馬場及從化馬場。去年8月起，跨境運送馬匹的次數增加至「三上三落」，更多馬匹可到從化馬場進行訓練，實際的馬匹數目則視乎賽事情況，由練馬師決定。

從化馬場9成員工來自內地

從化馬場中的賽馬發展培訓課程於2016年通過香港學術及職業資歷評審局的「香港境外之非資歷架構」相關評審，課程涵蓋基本騎術、馬匹料理、日常英文，以及資訊科技和運動科學等範疇。從化馬場中的人才培訓計劃與香港課程的內容相同，學員於完成課程後，可獲等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，相關資歷也獲國際認可。

以蹄鐵術證書課程為例，課程為四年制的學徒訓練計劃，內容包括馬匹身體結構、為馬匹鑄造蹄鐵、為馬匹釘上蹄鐵及修正蹄鐵等。學員除了在內地學習外，還會到香港

相關團隊學習及深造。馬會亦於2023/24年度馬季安排內地釘甲匠輪流來港，讓他們親身體驗及了解釘甲匠在賽日中的職責及工作流程，為2026年起從化馬場定期舉的賽馬賽事做準備。

現時從化馬場有約800名員工來自內地，佔當地員工總數約90%，與2018年相比上升約一半。 賽馬人才培訓中心至今已頒發近500張賽馬證書予從化馬場內的賽馬人才，包括策騎員、釘甲匠及馬房員工等。

曾照顧的馬匹奪五連勝 釘甲匠感「威水」

張邦昇加入馬會前任職保安工作，從未接觸過馬匹。他表示，起初希望報考策騎員，惟身高體重未符合要求，其後在招聘網頁中留意到從化馬場聘請釘甲匠，並在社交平台上看到馬會的影片，當中有釘甲匠分享為蹄部患有骨刺的馬匹治療後，馬匹不但回復正常操練，更取得勝利的經歷，令他深受感動，故改為修讀蹄鐵術證書課程。

蹄鐵術證書課程為期4年，張邦昇已修畢整個課程，現為一級釘甲匠。他指，課程第一年主要跟師傅學習除甲、修甲等工作，以及學習日常英文及馬匹相關的知識，；第二年則學習打蹄鐵及嘗試釘甲。學員於課程第三年即相當於二級釘甲匠，會在師傅的帶領下接手馬房部分的馬匹，替將要出賽的馬匹釘甲，至第四年則為一級釘甲匠，接手整個馬房。學員會在內地受訓，期間會來港交流，交流時間則視乎學員的學習進度。

由一張白紙，到能夠幫助不同馬匹釘甲，張邦昇指十分有滿足感。他現時負責兩個現役馬房的釘甲工作，當中由他照顧的馬匹曾奪得五連勝，笑指「估唔到」之餘亦覺得「威水」，他期望未來能保持釘甲水平，亦希望投考更高級的職位。2026年起從化馬場定期舉行國際水平的賽馬賽事，張邦昇指現時於香港主要觀摩及學習跑馬模式，並會定期與內地釘甲匠交流，未來帶領內地賽馬事業發展。

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