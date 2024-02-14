香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚

郭子豪與前港姐鄧卓殷（Amber)自拍拖以來愛得甜蜜，今日二人在情人節報喜宣布訂婚的消息，恭喜恭喜！

郭子豪鄧卓殷突然騷婚照 放閃宣布：有好消息一定會同大家講

宣布訂婚

Amber透露在2023年的初夏，原本以為坐郵輪去日本，豈料這趟旅程改變其一生，而且，郭子豪更邀得雙方家人見證下決定與Amber拉埋天窗，當中Amber又大晒巨鑽，足見郭子豪非常愛錫她！

她發文表示：

「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生

懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天

興奮的我還買了頂草帽👒

沒想到一上船他就跟了朋友走開了，説要打個招呼

叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開

第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間

沒想到過了半小時，他還未回來

突然有人按門鈴，給我戴上花冠

我才知道…

(還差點穿了拖鞋出門😂)



一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過

沒想到會是這麼大場面

看見他在郵輪大螢幕上

有全船的人一起見證着

他講的一番說話，承諾

播放着我們這幾年來的片段

回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多



沒想到驚喜還未完

他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻

我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺

(但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了Pic.8)



直到現在也覺得像是一場夢



謝謝你 為我準備的一切

謝謝你 這些年來一直以愛相伴

my lover, my soulmate , my best friend, my work partner

and …. now MY FIANCÉ!!



知大家也等了很長時間

here I announce, we are engaged!!!」

郭子豪也文中透露是在郵輪上向鄧卓殷求婚成功：「多年來我一直絞盡腦汁，想知道如何讓千載難逢的問題變得真正特別……這個想法其實來自她——她曾經說過她從未坐過遊輪。 所以我想，為什麼不來一次郵輪求婚來實現終極浪漫呢？騙她以為這只是去日本休閒度假，然後……驚喜！在日本橫濱港鑽石公主號郵輪上求婚，家人在場見證，還有其他乘客的祝福❤️」。

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