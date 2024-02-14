香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊 晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
郭子豪與前港姐鄧卓殷（Amber)自拍拖以來愛得甜蜜，今日二人在情人節報喜宣布訂婚的消息，恭喜恭喜！
宣布訂婚
Amber透露在2023年的初夏，原本以為坐郵輪去日本，豈料這趟旅程改變其一生，而且，郭子豪更邀得雙方家人見證下決定與Amber拉埋天窗，當中Amber又大晒巨鑽，足見郭子豪非常愛錫她！
她發文表示：
「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生
懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天
興奮的我還買了頂草帽👒
沒想到一上船他就跟了朋友走開了，説要打個招呼
叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開
第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間
沒想到過了半小時，他還未回來
突然有人按門鈴，給我戴上花冠
我才知道…
(還差點穿了拖鞋出門😂)
一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過
沒想到會是這麼大場面
看見他在郵輪大螢幕上
有全船的人一起見證着
他講的一番說話，承諾
播放着我們這幾年來的片段
回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多
沒想到驚喜還未完
他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻
我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺
(但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了Pic.8)
直到現在也覺得像是一場夢
謝謝你 為我準備的一切
謝謝你 這些年來一直以愛相伴
my lover, my soulmate , my best friend, my work partner
and …. now MY FIANCÉ!!
知大家也等了很長時間
here I announce, we are engaged!!!」
郭子豪也文中透露是在郵輪上向鄧卓殷求婚成功：「多年來我一直絞盡腦汁，想知道如何讓千載難逢的問題變得真正特別……這個想法其實來自她——她曾經說過她從未坐過遊輪。 所以我想，為什麼不來一次郵輪求婚來實現終極浪漫呢？騙她以為這只是去日本休閒度假，然後……驚喜！在日本橫濱港鑽石公主號郵輪上求婚，家人在場見證，還有其他乘客的祝福❤️」。
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撰文 : TOPick柴犬出動