香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚

郭子豪與前港姐鄧卓殷(Amber)自拍拖以來愛得甜蜜,今日二人在情人節報喜宣布訂婚的消息,恭喜恭喜!

郭子豪鄧卓殷突然騷婚照 放閃宣布:有好消息一定會同大家講

宣布訂婚

Amber透露在2023年的初夏,原本以為坐郵輪去日本,豈料這趟旅程改變其一生,而且,郭子豪更邀得雙方家人見證下決定與Amber拉埋天窗,當中Amber又大晒巨鑽,足見郭子豪非常愛錫她!

她發文表示:

「2023年初夏,沒想到這一趟旅程將會改變我一生

懷着去旅行放鬆的心情,到日本玩幾天

興奮的我還買了頂草帽👒

沒想到一上船他就跟了朋友走開了,説要打個招呼

叫我好好留在房間看安全指引,不然船不會開

第一次坐郵輪的我,對程序毫無頭緒,便乖乖留在房間

沒想到過了半小時,他還未回來

突然有人按門鈴,給我戴上花冠

我才知道…

(還差點穿了拖鞋出門😂)



一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過

沒想到會是這麼大場面

看見他在郵輪大螢幕上

有全船的人一起見證着

他講的一番說話,承諾

播放着我們這幾年來的片段

回頭看,的確經歷了很多,也成長了很多



沒想到驚喜還未完

他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻

我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺

(但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了Pic.8)



直到現在也覺得像是一場夢



謝謝你 為我準備的一切

謝謝你 這些年來一直以愛相伴

my lover, my soulmate , my best friend, my work partner

and …. now MY FIANCÉ!!



知大家也等了很長時間

here I announce, we are engaged!!!」