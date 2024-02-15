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【急症室加價】熊志添：出院安排仍有改善空間　領袖強勢背後需「有人呵返」

社會 00:00 2024/02/15

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政府表明，今次檢討公營醫療系統收費，非只是從急症室收費著手，亦包括門診及住院服務而調節需求，醫療系統面臨大改革。

熊志添表示，急症室非整個病人入院流程中最大問題，認為病人的出院計劃，以至康復醫院的出院安排仍有改善空間，各部門改革的力度需更大。他亦指，政策局推行改革時，需確保與各持分者雙向溝通，有決心推行之餘，亦需確保背後「有人呵返」。

過往公立醫院曾推醫院指揮中心，當中設有途徑透過科技加快病人的出院流程，而醫管局亦推行離院長者綜合支援計劃多年。熊志添認為，復康醫院的出院安排仍有空間改善，執行力仍有待加強，以避免病人入院至出院期間「塞車」。他指，關鍵在於政策的「實施科學」。

如果discharge planning(出院計劃)係work，就要睇咁多個病房全部都有跟去做，像真度是否夠高

他表示，以往各部門過往有行之有效的執行方法，「做慣咁就係咁，點解唔係佢改、要我改」，各部門的合作仍需加強。他表示，新冠疫情各部門的合作稍為改善，但轉變的力量、改善的力度需更大。他認為，如確保每個病人入院時都可以有出院計劃，令本來情況適合離院的病人加快出院，「病人早走半日(離院)，急症室的病人就等少半日」。

過往多任醫衛局掌舵人，均希望改革公營醫療系統，但遇到不少阻力。他指，退休後到大學教書，面對學生正是醫療業界的前線，但不少人均反映不明白政策的轉變，「就會無得去跟、跟得好辛苦、甚至索性不跟」。他指，醫管局最團結是創立初期，惟之後面對不少困難，特別是不同年代均有醫生進進出出，需時面對想法上的分野。

就好似推行醫院認證計劃，無得話唔做，但大家做得來，要做得有意思先得，如果唔係做完都係得個樣，所以要靠後面的人說服。

註：東區醫院及威爾斯親王醫院於去年(2023年)起重啟醫院認證計劃，評估醫院管理、設施及運作等範疇的風險和不足之處，並改用內地的認證標準。

新一屆政府上任將近兩年，局長盧寵茂是否施政作風強硬。熊志添表示，不同時代需要不同類型的領袖，強勢的領袖有其好處，「但純靠強勢未必work」，背後的團隊需能擺平事情，「後面要有人呵返」，並為政策說項。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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