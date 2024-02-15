【消委會】廚房電磁爐性能參差　45分鐘食油未能加熱

▲ 消委會稱，電磁爐性能參差，要小心揀選。（資料圖片）

消委會測試市面13款雙頭及全區域電磁爐，發現有2款樣本在兩個爐頭同時使用時，爐頭之間的火力操控不理想，花45分鐘仍未將食油加熱到指定溫度。有6款樣本熱力分布不均，或引致食物出現煮熟程度不一的問題。近7成樣本亦不符合國際標準IEC60350-2對低火力控制的要求，「慢火」煮食表現遜色。

13款樣本的額定輸入功率由2,800瓦特至5,200瓦特，售價由$3,680至$21,300，當中有3款為較新穎的「全區域」型號，配備可將2個加熱區（爐頭）連接以形成1個較大烹煮區域的功能。測試項目涵蓋烹煮性能表現、省電程度及安全程度等。

電磁爐加熱性能參差

測試模擬日常煮食情境，同時開動兩個爐頭，主爐頭以最高火力加熱食油，另一個則將水加熱，待水滾時調低火力至僅僅讓水維持於沸騰狀態。主爐頭需於45分鐘內將食油加熱至180°C，並視乎爐頭大小用4分鐘至7分鐘炸起200克至500克冷藏薯片，從而評估「雙頭齊開」情況下的加熱速度。

結果有2款樣本未能完成測試，於限時內只能將食油加熱至逾170°C，未達180°C，有待改善。另外1款樣本的加熱速度較慢，花近40分鐘才能達至180°C，剩餘的測試時間僅足夠炸起1份薯片。其餘10款樣本能於13.7分鐘至25.3分鐘內完成加熱，並於測試時間內炸好1至3份薯片，表現不俗。

能源效益方面，有5款樣本按測試結果推算得出的能源效益級別，較其標籤低一級，另有1款待機耗能不理想，導致推算出來僅列最低的5級，不符合其標示的2級，測試結果已轉交機電工程署跟進。

消委會：用完唔好立即熄

消委會呼籲生產商改善品質監控，亦提醒消費者在選購時，應同時考慮性能表現及能源效益兩大範疇，選擇既能提供方便快捷煮食體驗，又能節省能源的電磁爐，實踐可持續消費生活。

消委會亦提醒市民，電磁爐的額定功率一般較其他電器高，宜使用獨立插座，切勿與其他大功率的電器共用同一插座。

煮食後不應立即切斷電源。大多數型號於使用結束後，內部的風扇仍會持續運轉，以幫助爐底散熱及為控制面板降溫。等待一段時間才切斷電源可避免過度集中的熱量對內部組件造成損壞，同時有助提高其使用壽命。

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責任編輯：吳卓峰