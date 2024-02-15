武打巨星丨鄭佩佩新抱患乳癌第4期　原和玉發眾籌尋醫藥費

▲ 希望Andrea早日康復！

武打巨星鄭佩佩的孻仔原和玉和太太Andrea一直很恩愛，日前原和玉在網上甫出多張太太Andrea餵哺母乳的照片，但相中見到Andrea一臉憂愁，原來去年在感恩節期間Andrea發現患上乳癌第四期，今次也是她最後一次餵哺母乳。

原和玉寫長文表示當發現Andrea罹患乳癌，對夫妻二人而言是一個巨大的震驚：「因為我們都非常注重健康，而我們為Andrea尋找合適治療方法的旅程就像坐過山車一樣，而我們才剛開始。」

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最後一次餵母乳

他又指拍下這些照片是為了紀念Andrea最後一次餵母乳，兒子亦比預期提前一年多斷奶：「對我們倆來說都很困難，感恩是繼續向我們捐贈母乳的媽媽們的大力支持和愛。」

愛得及時

他續指這個問題與Andrea已經爭論多月，希望她不需要認為癌症是孤獨面對：「許多人很可能會遇到越來越多的朋友和親人罹患癌症的年齡越來越小，我認為其中很大一部分原因是大公司缺乏制衡，造成了環境污染。但是，這是另一個討論。如果有的話，我希望能夠照亮生活中最重要的事。這是關於你生命中所愛的人，我們並不總是知道這些生命地震何時發生，但我們可以確保優先考慮那些重要的事情。」

▲ 原和玉和太太Andrea很相愛。

原和玉希望大家要愛得及時：「記得花時間和你所愛的人在一起，做對你來說最重要的事，生命太短暫，無法實現別人的夢想。」

在網上發起眾籌

至於為了令Andrea得到合適的治療，原和玉在網上發起眾籌，目標是籌得5萬美金醫藥費，目前大約籌得逾3萬多美金，原和玉說：「如果您在這段時間慷慨地幫助我們，我們將不勝感激。」

家姐原子鏸亦有留言：「我與你們所有人一起祈禱。 我知道你會打敗這件事。 愛你們！」

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一生渴望成為母親

Andrea亦有在網上分享目前情況，更自言一生中大部分時間都渴望成為母親：「兒子已經7個月了，每個人都在談論生完孩子後恢復身體的情況，我恢復了身體，但也出現了意想不到的狀況。 那就是乳癌。 而且它的規模還不小。我一生中大部分時間都渴望成為母親，我可以肯定地說，我從未想過會是這樣。」

網民都送上祝福，希望Andrea早日康復！

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