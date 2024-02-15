【消委會】17款即食麵含潛在致癌污染物　全部鈉含量超成人每餐上限

▲ 所有即食麵樣本鈉含量超成人每餐上限。（資料圖片）

消委會測試19款預先包裝即食麵樣本，發現17款含潛在致癌污染物，當中3款的調味品污染物檢出量高於歐盟訂定的上限。另9款即食麵食用1整份所攝取的飽和脂肪，已高於成人1餐限量，而脂肪主要來自調味品及配料。消委會建議消費者避免把即食麵湯喝光。

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即食麵是不少人的「療癒美食」或宵夜首選。消委會測試19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。以1個即食麵及其隨附調味品和其他配料為1份計，售價由2.2至33.5元。

測試發現，17款樣本檢出潛在致癌污染物3-MCPD及環氧丙醇，含量最高的樣本為媽咪胡淑湯麵，每份有54微克3-MCPD及96微克環氧丙醇，1名24公斤的7歲女童，食用1份便會達JECFA建議的3-MCPD每日攝取上限的56%；成人則1日食用4.5份便超出其每日攝入上限。

而功德林一品全素麵（香菇野菜）及Meadows冬陰功味即食麵的其他調味品，3-MCPD含量均最高達3100微克，高於歐盟為棕櫚油訂定的上限。現時Meadows冬陰功味即食麵已於香港停售。

消委會指，雖然現時本港及歐盟均未有為即食麵及其調味品的3-MCPD及環氧丙醇檢出量訂定上限，但促業界嚴控即食麵原材料的質素和生產過程，減低3-MCPD、其脂肪酸酯和GE的含量，改善產品安全，保障消費者健康。

「功德林」即食麵鈉含量超出上限近23.9%

此外，全部樣本鈉含量高於成人每餐上限，當中9款更高於成人每日建議攝入上限，含量最高的功德林一品全素麵（香菇野菜），有高達2,477毫克納，較世衞建議成人每日鈉攝取上限高接近23.9%。

即食麵總脂肪和飽和脂肪含量亦不容忽視，若食用1份即食麵連調味品及其他配料，總脂肪及飽和脂肪含量最高為非油炸的百勝廚新加坡叻沙拉麵，雖然其麵餅的總脂肪及飽和脂肪含量極低，惟隨附的其他成分每100克有37.2克總脂肪及25.1克飽和脂肪，較全部油炸麵樣本高，可見其脂肪主要來源為調味品及配料。進食1份總脂肪及飽和脂肪攝入量，已超過成人每餐建議上限，更分別佔每日攝取上限的51.1%和100.9%。

另有8款油炸麵樣本，食用1份所攝取的飽和脂肪已高於成人每餐建議上限。

油炸麵餅平均總脂肪亦較非油炸麵餅高13倍

測試又發現，油炸麵餅平均總脂肪較非油炸麵餅高13倍，逾三分之一的油炸麵餅樣本，只要進食1個所攝入的飽和脂肪含量已高於成人每餐建議攝取上限的7.4克。

消委會亦稱，雖然「走調味品」進食即食麵可整體上攝入較少鈉和脂肪，但單計麵餅，有逾4成半樣本屬高鈉，包括4款油炸麵和全部5款非油炸麵，當中有5款樣本，進食1個麵餅所攝取的鈉已高於成人每餐的建議攝入上限。即使小童食量減半，以半個麵餅計算，其中4款的鈉含量亦高於中國營養學會建議的7歲女童每餐的鈉攝入上限。

7款樣本總評獲4分或以上

值得注意的是，共7款樣本的總評獲4分或以上，當中包括養養冬陰功麵（酸辣蝦湯麵）、三養辣雞味芝士撈麵、農心辛辣麵、KIKI蔥油拌麵、好食樂老媽拌麵（蔥油開洋）、Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle，及過海製麵所曾拌麵—麻油椒香，平均每份20至69.9元。

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記者：梁薾心