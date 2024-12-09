消委會即食麵2024｜9成即食麵含潛在致癌物1款嚴重鈉超標　消委會評測7款高分安全即食麵【附54款不含類雌激素名單】

▲ 消委會檢測揭9成即食麵含潛在致癌物，1款鈉含量更嚴重超標，消委會評測7款高分安全即食麵。

【消委會即食麵／即食麵卡路里／即食麵致癌／高鈉／類雌激素／米粉】即食麵是不少家庭常備食物，不過，消委會早前抽查市面上19款即食麵樣本，發現全部樣本鈉含量，均超出成人每餐建議鈉攝入上限（約667毫克）；9款樣本食用1整份所攝取的飽和脂肪，已高於成人一餐限量。TOPick整合了7款獲消委會評測4星或以上即食麵名單，以及由記者從215款即食麵中，挑選出的54款不含類雌激素即食麵，供大家參考。

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消委會即食麵評測｜獲4.5星好評全屬非油炸即食麵

消委會從市面搜集了19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料。假設消費者每次進食1包麵，即1個麵餅及其隨附的調味品和其他配料。當中，以下4款即食麵因較低脂安全，獲消委會4.5星好評，全部屬非油炸即食麵：

KIKI 蔥油拌麵：

好食樂 Howsler 老媽拌麵（蔥油開洋）

Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle

過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香

點擊睇19款即食麵營養素評分（鈉、總脂肪、飽和脂肪）及總評分如下（由低至高）：

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消委會即食麵評測｜「功德林一品全素麵」鈉含量最高

不過，這次測試發現，進食1整份（連湯/汁帶麵）所攝入的鈉含量，所有樣本（1,509 毫克至 2,477毫克）均高於成人每餐建議上限，當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入上限，含量最高的「功德林 Kung Tak Lam一品全素麵」（2,477 毫克鈉），較世衞建議成人每日鈉攝取上限高接近23.9%，而鈉含量最低的「KIKI 蔥油拌麵」亦有 1,509 毫克鈉，佔建議每日上限的7成半。

9款高鈉即食麵樣本：

油炸即食麵：

功德林 Kung Tak Lam一品全素麵（香菇野菜）：2477毫克/每份

TOPVALU Bestprice Instant Noodles Miso Flavor：2338毫克/每份

養養YumYum冬蔭功麵（酸辣蝦湯麵）：2,226毫克/每份

極豚 EXTREME 辛辣豬骨拉麵：2042毫克/每份

不倒翁 Ottogi 芝士拉麵：2017毫克/每份

蟹王麵即食麵（麻油）：2050毫克/每份

媽咪 Mamee 胡椒湯麵：2179毫克/每份

非油炸即食麵：

百勝廚 Prima Taste 新加坡叻沙拉麵：2211毫克/每份

Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle：2170毫克/每份

不少人普遍都認同即食麵調味品的鈉含量較高。測試發現，以每100克計算，樣本的調味品及其他配料檢出的鈉含量分別為 1,480 毫克至24,800毫克，全部均屬高鈉（即每100克固體食物含超過 600 毫克鈉），而總脂肪含量為1.8克至41.9克，飽和脂肪含量為0.4克至25.1克，當中逾4成（8款）樣本屬高脂（即每100克食物含超過20克總脂肪）。

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僅2款非油炸樣本沒檢出3-MCPD、環氧丙醇

製作油炸即食麵麵餅及調味品的過程，普遍涉及高溫加熱及使用精煉油脂，有機會產生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE），在體內會釋放出「或可能令人類患癌」的 3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD），國際癌症研究機構（IARC）把 3-MCPD 列為「或可能令人類患癌」（第 2B 組），而歐盟規例為棕櫚油訂定的3-MCPD及其脂肪酸酯總和上限（以 3-MCPD 表示）為每公斤2,500微克。

另一種同樣於精煉油脂的加工過程會產生的污染物為縮水甘油脂肪酸酯（GE），會在人體消化過程中分解，釋放對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇，IARC 將其列為第2A組物質，即「可能令人類患癌」，而歐盟為一般食用植物油的GE訂定的上限，以環氧丙醇表示，為每公斤1,000微克。惟現時本港及歐盟均未有為即食麵及其調味品的3-MCPD及環氧丙醇檢出量訂定上限。

以1份計算，油炸即食麵樣本的3-MCPD含量由11微克至54微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至37微克。以每食用分量計算，油炸即食麵樣本的環氧丙醇含量由7微克至96微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至33微克。

整體而言，只有2款非油炸樣本完全沒有檢出3-MCPD及環氧丙醇，分別為：

好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）

過海製麵所曾拌麵-麻油椒香

雖然每份樣本因食用份量較少，所以進食每份的污染物攝入量不會太多，但有個別樣本的調味品檢出量甚高。3-MCPD 檢出量最高的2款樣本的非粉狀調味品，分別為：

功德林 Kung Tak Lam一品全素麵（香菇野菜）：3100毫克/每公斤

Meadows 冬陰功味即食麵 Tom Yum Flavour Instant Noodles：3100毫克/每公斤

而環氧丙醇檢出量最高的3款樣本的非粉狀調味品均含有棕櫚油，其3-4MCPD 及環氧丙醇的檢出量均分別高於歐盟為棕櫚油和植物油訂定的相關上限，分別為：

功德林 Kung Tak Lam一品全素麵（香菇野菜）：1,500微克/每公斤

Meadows 冬陰功味即食麵：3,800微克/每公斤

媽咪 Mamee 胡椒湯麵：5,111微克/每公斤

消委會促請業界嚴控即食麵原材料的質素和生產過程，減低3-MCPD及其脂肪酸酯和GE的含量，改善產品安全，保障消費者健康。

資料來源：消委會

＊資料來自消委會第568期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

即食麵添加劑｜部分即食麵含類雌激素 恐致不育

除了鈉和潛在致癌物，類雌激素也是值得關注的地方。TOPick曾檢視了市面上逾215款即食麵，發現當中少數共11款含有抗氧化劑E320、E321；而這些抗氧化劑屬類雌激素。

生物科技公司「水中銀」董事首席執行官杜偉樑曾受訪指出，抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT）均為類雌激素，屬於環境荷爾蒙（又稱內分泌干擾素）之一，會干擾人體內分泌系統，並自行模擬增加或減少體內的荷爾蒙（激素），影響身體調節功能，故有機會增加不育風險。杜偉樑又表示， E321並不允許用於嬰兒食品中，而羅馬尼亞、瑞典和澳洲等地亦禁止E321加入食物中。

以下是54款不含類雌激素即食麵供參考：

杯麵類：

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包裝麵類：

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撈麵類：

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米粉/河粉/粉絲/烏冬類：

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