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情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？

育兒資訊 10:36 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

TVB新聞情人節經典人物送2紮花人夫，10年後家庭近況曝光！

TVB新聞播出過不少經典畫面，其中10年前一次情人節到花墟採訪，遇上一名買兩紮花男士就非常尷尬，至今每到情人節仍被不少網民翻loop。TVB社交平台昨日（14日）更上載了經典重溫片段，竟引來該名男子的友人留言，更tag了本尊，令男子的真身曝光，究竟10年後他的家庭仍健在嗎？

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該段情人節採訪片段在TVB社交平台經典再現，在2014年情人節，TVB新聞記者到花墟採訪，遇上一名身穿藍色風褸的男士「花先生」竟購買兩紮鮮花，記者問他：「你買花俾邊個咁唔講得？」花先生回答：「唔好唔好，我老婆唔知㗎！」他更指著另一束鮮花說：「呢紮唔可以曝光㗎！」記者追問：「點解要送兩紮？」花先生帶點激動說：

你仲講？你仲講？兩紮唔講得，唔可以講兩紮，我幫人買㗎。

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花先生之後向鏡頭展示可以曝光的紅玫瑰，表示買給老婆：「幫我生咗兩個小朋友，獎勵吓佢。」而該束未能曝光的花隱約見到用膠袋盛載著。該段重溫影片引來疑似花先生的友人留言：「每年見你一次」，並tag了本尊的社交帳號，令他的真身曝光。

很多網民最關心花先生的家庭狀況，從他的社交平台可見，花先生與太太仍相當恩愛，育有一子一女湊成一個「好」字，一家四口生活幸福美滿，還養了一隻小狗。而女兒去年底也度過10歲生日，蛋糕上有不少姜濤裝飾，相信她是一名小姜糖。更印證了當年花先生的確是買花獎勵太太生了兩名小朋友呀！

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責任編輯：王明芳

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