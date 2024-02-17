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食用安全｜山西五台山食水被污染？　遊客揭水機用水源自女廁　景區霸氣回應掀食安疑慮

食用安全 10:00 2024/02/17

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山西五台山食水被污染？遊客揭水機用水源自女廁，景區霸氣回應掀食安疑慮。

不少人會趁新年假期外出旅遊，不過山西五台山景區遊客中心休息室一桶予遊客飲用的桶裝水，桶內的水近日被揭發竟來自女廁水管。有遊客以桶裝水泡好泡麵後，才發現水桶已經發黃，讓他不禁驚呼：「泡麵都被毀了！」景區則回應事件指：「平時也喝這個水。」，言論引起網民爭議。

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綜合内媒報道，有遊客近日曝光指，景區竟從女廁水管引來自來水，再裝入水桶中予遊客中心的遊客飲用。從片段可見，女廁内有不少遊客排隊等候，其中一名女職員抱著水桶在廁所的水管上接水，隨後將水桶搬到休息室放到飲水機上。

據揭發事件的遊客稱，自己泡好泡麵才發現桶裝水竟來自女廁，還不解為何水桶會發黃，沒想到竟是用來洗拖把的水。對此，景區周三（14日）回應稱：「這個行為很不好，會反映情況」，不過景區其後又指，五台山景區的水都是地下水，「平時喝的也是這個水。」

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事件曝光後引起網民熱議，有網民認為水可能沒問題，但不該裝在飲水機上，「起碼要把水燒開」。不過，亦有網民表示這很正常，因為「山這麼高，送桶裝水上去免費喝不現實」。

更多網民留言請看：

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