新聞之花｜林婷婷情人節開心放閃　TVB新聞女神「被私有化」：紀念一下

▲ TVB新聞女神林婷婷「被私有化」！

TVB新聞主播林婷婷（Jacky）三文兩語好再加充滿仙氣的外表，成為不少觀眾心目中的女神，不過她在昨日（2月14日）情人節就令到一眾支持者心碎，有網民絕望地留言：「完了，我的世界崩了」。

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林婷婷有拖拍

林婷婷在IG分享自己捧著巨型紅玫瑰花束的相片，並寫道：「My Valentine 🌹 #thankful #感恩 #紀念一下」。

名花有主的林婷婷與身穿西裝的男友於車廂內合照，並以心心符號遮著男友的樣子，但相信他與林婷婷般一臉幸福呢！

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網民：我的世界崩了

女神在浪漫情人節放閃，粉絲們的心自不然「碎到一地都係」，他們直接地在林婷婷的放閃帖文下留言，「完了，我的世界崩了」、「我的世界沒有了」、「我失戀了」。

留言區的愁雲慘霧與林婷婷的幸福放閃，形成強烈對比！

林婷婷人氣不斷上升

於台灣出生的林婷婷在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以學業成績和綜合能力領取全額政府獎學金，畢業後曾當過3年中學老師。

之後，她以最高等級成績Distinction（Coursework & Dissertation）及《張美君教授紀念獎》，於香港大學獲得文學及文化研究碩士學位。

然後林婷婷在2019年加入TVB，先在明珠台擔當晚間和財經新聞記者兼主播，隨後在翡翠台報導新聞及天氣，由此人氣不斷上升，成為新一代新聞之花甚至宅男女神。

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