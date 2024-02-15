【消委會】會員積分獎賞優惠投訴按年增2成　消委會促商戶提高條款透明度

▲ （消委會圖片）

消委會上月接獲30宗積分獎賞優惠的投訴，按年同期增加1.5倍；而去年全年計，合共收到379宗投訴，連續兩年上升超過2成。

有投訴人參加了商戶定期舉辦的會員積分優惠活動，每消費500元可賺取1個積分，集滿指定積分便可換取禮品。根據優惠條款，有關積分將於購物後7天內存入會員帳戶，而可賺取積分的交易日期至6月30日止。惟投訴人在6月19日消費後，過了14天才獲得積分，需時較商戶的服務承諾為長。

投訴人打算換領禮品時，亦發現心儀禮品已經換罄，同級禮品亦全都缺貨，但其後發現心儀禮品在商戶網店有售。投訴人懷疑該禮品並非缺貨，並多番向商戶表示不滿，惟商戶堅持回覆「禮品數量有限，換完即止」，經消委會介入後，才改稱可酌情安排投訴人換禮物。

另外，有投訴人參加商場舉辦以會員積分換領商場禮券的活動，以其積分兌換商場的電子禮券。換領前，投訴人知悉商場提供實體及電子兩款禮券，分別在於前者所涵蓋的商店較後者多兩間，故在換領電子禮券前，已在商場官方網頁確認其心儀商戶接受電子禮券。

然而，當投訴人打算在心儀商店使用電子禮券時，該店表示已不接受商場的電子禮券。投訴人發現商場官網上接受禮券的名單被更改，該店現只接受實體禮券，遂要求商場把其電子禮券更換為實體禮券，卻遭拒絕。經消委會調停後，商場願意為投訴人安排更換實體禮券，但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。

消委會敦促商戶，應提高資訊和條款透明度，清楚列明積分獎賞計劃的各項細節並避免更改；特別是就一些推廣活動，若涉及的條款需作出修正，必須盡早通知消費者並要彈性處理爭議，以免損害消費信心。

消委會亦提醒消費者，細閱和問清積分獎賞計劃條款細節、小心騙徒假冒商戶發出的可疑短訊等。

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記者：梁薾心