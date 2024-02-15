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食不安心｜外賣茶記咖喱飯中伏　港男夾出半透明軟膠異物　網民驚呼似一物：提你做安全措施

食用安全 19:00 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

有港男日前在尖東一間茶餐廳買咖喱飯外賣，結果進食時竟從咖喱汁中夾出一大塊疑似保鮮紙或膠袋類的軟膠。

食外賣最怕遇到「加料飯盒」！有港男日前在尖東一間茶餐廳買咖喱飯外賣，結果進食時竟從咖喱汁中，夾出一大塊疑似保鮮紙或膠袋類的軟膠，於是拍下照片並發帖大呻「中伏」經歷。不少網民看完照片都認為十分「核突」、「睇見作嘔」，有人則打趣叫事主將異物當成「花膠」；另外，亦有不少人認為異物狀似避孕套。

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該名港男上周二（6日）於Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」上載照片發帖，稱自己在尖東某間茶餐廳購買外賣咖哩飯，不料吃到一半卻在飯盒中發現異物，夾起一看才發現是半透明的膠狀物體，嘲諷指「咖喱膠飯，冠軍配方」。

從事主上載的照片可見，該外賣飯盒分為2格，將白飯及咖喱汁分隔開；咖喱汁中還有數塊牛腩，而咖喱飯大約還剩下一半份量。事主以木筷子從咖喱汁中夾起1塊呈半透明狀的軟膠，其表面沾滿咖喱汁，質感看上去像保鮮紙或膠袋類的物體。

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帖文發布後引起網民熱議，不少人看到照片都表示十分噁心，「嘩！睇見作嘔」、「好核突」。亦有人留言猜測異物真身，大部分人認為是膠袋或保鮮紙，有人則認為像避孕套，「今次好彩係膠袋啫，好過啲小強、老鼠」、「保鮮紙嚟」、「以為套嚟」、「咖喱condom？」。有網民就打趣叫事主將異物當成「花膠」食用，「花膠嚟，下價貨」、「幾好喎，加多塊花膠畀你」、「咖喱花膠補身」。

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