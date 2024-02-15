Madame Web蜘蛛夫人｜荷里活性感女神打造英雌傳奇　顛覆漫畫原著殘障老婦人設

▲ 蜘蛛夫人帶領三位陌生女孩聯手對抗惡勢力。官方劇照

全新超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）昨天（14號）在情人節優先開畫，一般觀眾甚少聽聞過「蜘蛛夫人」，或許會覺得與《蜘蛛俠》有所關連。事實上《蜘蛛夫人》是Sony影業繼《蜘蛛俠》（Spider-man）、《毒魔》（Venom）、《魔比煞》（Morbius）系列電影後，擴展蜘蛛俠電影宇宙的又一力作。

電影由《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Gre）系列狄高達莊遜、新一代荷里活性感女神悉尼斯威尼等女星聯手，連繫4個超級英雄世界，展開一切的起源故事！

《蜘蛛夫人》講述曼克頓救護員嘉絲（狄高達莊遜飾）在某次救護行動發生意外後，得到預知未來能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更連繫上她與3位陌生女孩的命運交織。

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嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係；而反派艾斯基爾（Tahar Rahim飾）奪取秘魯某個神秘部落超乎常人的力量後，令他能夠看到自己的未來，包括他的死亡。

因此嘗試改變未來，找出並追殺殺死自己的兇手，但得知自己的未來又能否足以拯救自己？蜘蛛夫人需在有限時間內帶領3位陌生女孩聯手對抗惡勢力。

性感女星蜘蛛陣容

在Marvel原著漫畫中的蜘蛛夫人是一位患有重症肌無力且失明的老婦，需要依靠過世丈夫製造的生命維持裝置保命。

然而電影中的蜘蛛夫人則是年輕且堅強的救護員，編劇Matt Sazama將如何交代電影版蜘蛛夫人的角色背景，絕對是值得觀眾留意的重點。

▲ 蜘蛛夫人在原著漫畫原是個殘障老婦。官方劇照

以女性角色陣容為主的《蜘蛛夫人》，女主角狄高達莊遜以性感而甜美的外貌和出色的演技聞名， 2015憑《格雷的五十道陰影》一炮而紅，深受關注。演技獲觀眾認可，而《蜘蛛夫人》將是她睽違多年再度回歸荷里活的商業片，帶領觀眾進入蜘蛛俠宇宙世界。

而荷里活新生代性感女星悉尼斯威尼，以HBO美劇《高校十八禁》（Euphoria）爆紅，近期則主演電影《真的狠愛你》（Anyone But You）等，今次在《蜘蛛夫人》中飾演第二代蜘蛛女，是她首次挑戰超級英雄題材的作品。戲中她擁有與蜘蛛俠極度相似的超凡能力。

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特訓迎動作場口

為了讓演員準備好並勝任角色，劇組提供「實用」、「超級英雄」和「駕駛」的不同特訓。狄高達莊遜在拍攝前接受水中訓練，學會閉氣三分半鐘。另外，動作指導帶她到洛杉磯一間駕駛學校，讓她駕駛汽車四處高速行駛，提高特技駕駛技巧。

而3位飾演蜘蛛女的演員，亦進行了提升身體敏捷度的訓練。悉尼斯威尼表示︰「我們接受了不同的技能評估，包括格鬥、跑步、拳擊、踢腿，努力進行特訓希望將優點融入到角色當中。」

飾演反派角色的Tahar Rahim指︰「我的訓練好像飾演蜘蛛俠，因為兩個角色的身體特質頗為相似，特訓過程非常艱辛，但很有趣。在私人教練和特技演員的指導下，每天鍛練2小時，每週鍛練4次，練習肌肉的靈活性和打鬥場面的排練，也練習了吊威也需要的動作訓練。」

由此可見《蜘蛛夫人》包含大量豐富動作場口，是電影一大特色。

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記者：傅承嘉