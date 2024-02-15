  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Madame Web蜘蛛夫人｜荷里活性感女神打造英雌傳奇　顛覆漫畫原著殘障老婦人設

娛樂 17:06 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

蜘蛛夫人帶領三位陌生女孩聯手對抗惡勢力。官方劇照

全新超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）昨天（14號）在情人節優先開畫，一般觀眾甚少聽聞過「蜘蛛夫人」，或許會覺得與《蜘蛛俠》有所關連。事實上《蜘蛛夫人》是Sony影業繼《蜘蛛俠》（Spider-man）、《毒魔》（Venom）、《魔比煞》（Morbius）系列電影後，擴展蜘蛛俠電影宇宙的又一力作。

電影由《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Gre）系列狄高達莊遜、新一代荷里活性感女神悉尼斯威尼等女星聯手，連繫4個超級英雄世界，展開一切的起源故事！

《蜘蛛夫人》講述曼克頓救護員嘉絲（狄高達莊遜飾）在某次救護行動發生意外後，得到預知未來能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更連繫上她與3位陌生女孩的命運交織。

飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係；而反派艾斯基爾（Tahar Rahim飾）奪取秘魯某個神秘部落超乎常人的力量後，令他能夠看到自己的未來，包括他的死亡。

因此嘗試改變未來，找出並追殺殺死自己的兇手，但得知自己的未來又能否足以拯救自己？蜘蛛夫人需在有限時間內帶領3位陌生女孩聯手對抗惡勢力。

性感女星蜘蛛陣容

在Marvel原著漫畫中的蜘蛛夫人是一位患有重症肌無力且失明的老婦，需要依靠過世丈夫製造的生命維持裝置保命。

然而電影中的蜘蛛夫人則是年輕且堅強的救護員，編劇Matt Sazama將如何交代電影版蜘蛛夫人的角色背景，絕對是值得觀眾留意的重點。

蜘蛛夫人在原著漫畫原是個殘障老婦。官方劇照

以女性角色陣容為主的《蜘蛛夫人》，女主角狄高達莊遜以性感而甜美的外貌和出色的演技聞名， 2015憑《格雷的五十道陰影》一炮而紅，深受關注。演技獲觀眾認可，而《蜘蛛夫人》將是她睽違多年再度回歸荷里活的商業片，帶領觀眾進入蜘蛛俠宇宙世界。

而荷里活新生代性感女星悉尼斯威尼，以HBO美劇《高校十八禁》（Euphoria）爆紅，近期則主演電影《真的狠愛你》（Anyone But You）等，今次在《蜘蛛夫人》中飾演第二代蜘蛛女，是她首次挑戰超級英雄題材的作品。戲中她擁有與蜘蛛俠極度相似的超凡能力。

點擊圖片放大
+3
+2

特訓迎動作場口

為了讓演員準備好並勝任角色，劇組提供「實用」、「超級英雄」和「駕駛」的不同特訓。狄高達莊遜在拍攝前接受水中訓練，學會閉氣三分半鐘。另外，動作指導帶她到洛杉磯一間駕駛學校，讓她駕駛汽車四處高速行駛，提高特技駕駛技巧。

而3位飾演蜘蛛女的演員，亦進行了提升身體敏捷度的訓練。悉尼斯威尼表示︰「我們接受了不同的技能評估，包括格鬥、跑步、拳擊、踢腿，努力進行特訓希望將優點融入到角色當中。」

飾演反派角色的Tahar Rahim指︰「我的訓練好像飾演蜘蛛俠，因為兩個角色的身體特質頗為相似，特訓過程非常艱辛，但很有趣。在私人教練和特技演員的指導下，每天鍛練2小時，每週鍛練4次，練習肌肉的靈活性和打鬥場面的排練，也練習了吊威也需要的動作訓練。」

由此可見《蜘蛛夫人》包含大量豐富動作場口，是電影一大特色。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：傅承嘉

相關文章

Madame Web蜘蛛夫人丨蛛網交織聯動蜘蛛宇宙　異能覺醒姊姊妹妹站起來
今日 13:13
Madame Web蜘蛛夫人丨蛛網交織聯動蜘蛛宇宙　異能覺醒姊姊妹妹站起來
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
今日 13:12
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米
今日 16:32
飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米

你可能感興趣

Madame Web蜘蛛夫人丨蛛網交織聯動蜘蛛宇宙　異能覺醒姊姊妹妹站起來
今日 13:13
Madame Web蜘蛛夫人丨蛛網交織聯動蜘蛛宇宙　異能覺醒姊姊妹妹站起來
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
今日 13:12
MIRROR成員丨呂爵安與父親拍拖睇《盜月者》　網民讚兩父子十足餅印
飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米
今日 16:32
飯戲攻心2丨上映7日破2500萬元票房成今年賀歲片冠軍　鄧麗欣Dee哥謝票派米
電影 編劇 超級英雄片 Marvel 荷里活 Sony

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）