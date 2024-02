MIRROR成員丨陳卓賢情人節推出愛情故事Chapter 1 　Ian《Lost at First Sight》結他不離手

▲ MIRROR成員陳卓賢新歌《Lost at First Sight》。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於今日情人節(2月14日)推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》,雖然MV有許恩怡參與,成為故事中Ian的傾慕對象,但Ian指這次的主角其實是他至愛的結他。



入行前,Ian多以結他創作歌曲,但成為歌手後反而少了, 所以今次《Lost at First Sight》,就以電結他創作出厚實Funky Style,Ian道:「自己本身係彈開結他,入行前好多創作都係用結他寫,近年作品反而少咗呢個元素,所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲,會攞返呢支寶劍擺喺自己身邊。」

▲ 陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

Ian騷結他技藝



作為第一支登場的結他,Ian特別揀選人生第一支重鎚出擊添置的Fender Stratocaster,他分享道:「係儲咗好耐錢,終於買到嗰一種,亦係喺我有嘅結他入面最元祖嘅一支,未夠20歲已經喺我身邊,所以陪伴咗我好長一段時間。」

MV中,Ian拿著這支珍藏一Show結他技藝,相信Hellosss望著熒幕也會興奮得尖叫。

▲ 陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

今年作品以系列形式推出



其實Ian點只一支結他,為了讓大家可以見識每支結他的靚樣與靚聲,他打算每首歌都會讓不同的結他登場,道:「今次《Lost at First Sight》就係屬於呢支結他,下一首歌就係屬於另一支結他,咁嘅安排幾好,之後出Live、開concert或者拍MV,呢支結他一出現,就代表《Lost at First Sight》呢首歌要出現。」

除有不同的結他登場,Ian今年的作品,都會以系列形式推出,他說:「用故事性貫穿,形容一段關係唔同嘅Stage,由初相識、發展到Ending會係點。好多人會睇究竟係Happy Ending定係Sad Ending,但呢要賣關子,因為未完全肯定故事嘅句號係屬於點樣一個Ending,大家要多加留意。」

▲ 陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

結他成MV主角

因為喜歡結他,所以為每一支結他寫一首歌,Ian鍾情結他的佐證在MV現場也有跡可尋。

他俏俏透露:「而家科技發達,好容易買到嘢。啱啱拍緊MV彈緊結他,同啲朋友又傾開啲結他,喺網上突然見到一支幾靚,於是又納入即將收藏系列。未喺我度,但我會帶佢返屋企,可能係之後其中一首歌嘅主角,但我都幾肯定呢支新結他,嚟緊開Show大家會見到佢嘅出現。」

▲ 陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

