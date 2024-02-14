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MIRROR成員丨陳卓賢情人節推出愛情故事Chapter 1 　Ian《Lost at First Sight》結他不離手

娛樂 23:02 2024/02/14

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

MIRROR成員陳卓賢新歌《Lost at First Sight》。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於今日情人節（2月14日）推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》，雖然MV有許恩怡參與，成為故事中Ian的傾慕對象，但Ian指這次的主角其實是他至愛的結他。
 
入行前，Ian多以結他創作歌曲，但成為歌手後反而少了， 所以今次《Lost at First Sight》，就以電結他創作出厚實Funky Style，Ian道：「自己本身係彈開結他，入行前好多創作都係用結他寫，近年作品反而少咗呢個元素，所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲，會攞返呢支寶劍擺喺自己身邊。」

MIRROR成員丨陳卓賢以新曲風騷自己多樣性　Ian《夜視鏡》展現壞男孩一面

陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

Ian騷結他技藝
 
作為第一支登場的結他，Ian特別揀選人生第一支重鎚出擊添置的Fender Stratocaster，他分享道：「係儲咗好耐錢，終於買到嗰一種，亦係喺我有嘅結他入面最元祖嘅一支，未夠20歲已經喺我身邊，所以陪伴咗我好長一段時間。」

MV中，Ian拿著這支珍藏一Show結他技藝，相信Hellosss望著熒幕也會興奮得尖叫。

陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

今年作品以系列形式推出
 
其實Ian點只一支結他，為了讓大家可以見識每支結他的靚樣與靚聲，他打算每首歌都會讓不同的結他登場，道：「今次《Lost at First Sight》就係屬於呢支結他，下一首歌就係屬於另一支結他，咁嘅安排幾好，之後出Live、開concert或者拍MV，呢支結他一出現，就代表《Lost at First Sight》呢首歌要出現。」

除有不同的結他登場，Ian今年的作品，都會以系列形式推出，他說：「用故事性貫穿，形容一段關係唔同嘅Stage，由初相識、發展到Ending會係點。好多人會睇究竟係Happy Ending定係Sad Ending，但呢要賣關子，因為未完全肯定故事嘅句號係屬於點樣一個Ending，大家要多加留意。」

陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

結他成MV主角

因為喜歡結他，所以為每一支結他寫一首歌，Ian鍾情結他的佐證在MV現場也有跡可尋。

他俏俏透露：「而家科技發達，好容易買到嘢。啱啱拍緊MV彈緊結他，同啲朋友又傾開啲結他，喺網上突然見到一支幾靚，於是又納入即將收藏系列。未喺我度，但我會帶佢返屋企，可能係之後其中一首歌嘅主角，但我都幾肯定呢支新結他，嚟緊開Show大家會見到佢嘅出現。」

陳卓賢新歌《Lost at First Sight》MV。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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