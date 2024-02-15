愛妻號丨慶祝結婚29周年炮製浪漫驚喜　吳岱融因一事由浪子變寵妻好男人

▲ 吳岱融跟鍾淑慧慶祝絨婚。

獲封「TVB第一黐線佬」擔當的吳岱融演活不少奸角，現實裡的吳岱融是一名好老公兼好爸爸。

今年是吳岱融跟鍾淑慧結婚29周年，這對老夫老妻依然浪漫，於華欣旅行慶祝絨婚兼情人節。

結婚29年浪漫依然

昨日（2月14日）吳岱融於社交網上載慶祝結婚周年的相片，見他送上花束冧妻，氹得鍾淑慧喜上眉梢，另外二人於海邊嘆燭光晚餐，影相時「合巹交杯」飲香檳，之後又錫錫兼擺出心心圖案，甜蜜到爆！

▲ 吳岱融跟鍾淑慧慶祝結婚29年。（取自Facebook）



吳岱融寫道：

2月14情人節

我們廿九年

結婚紀念日

華欣海邊慶祝

多謝契女同

靚女春嬌（美美）

幫我哋安排

和慶祝，萬分感激

也多謝老婆29年的相伴

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另外吳岱融更轉載去年的「愛的宣言」，當中他寫道：「感謝我老婆對我的照顧和體諒29年了，你風雨不改給我的支持，我刻（銘)記於心，感謝你一直的相伴，I love you」

至於鍾淑慧於社交網留言：「由今早到晚，真的驚喜連連。謝謝吳先生廿九載的陪伴，love u love u .....forever」

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由浪子變寵妻男

吳岱融跟太太鍾淑慧於1989年演出劇集《人·鬼·狐》而認識，其後開始拍拖，及至1995年註冊結婚，兩人婚後育有一子，婚後鍾淑慧淡出演藝圈兼定居新加坡。

不過二人的婚姻曾歷考驗，結婚第7個年頭，他倆因經濟的壓力而搬往新加坡和內地居住，於不少事情上產生磨擦，更曾說要分開，當年鍾淑慧以「一條死路」來形容二人關係。

直至某次吳岱融因小意外而入院，當時鍾淑慧去醫院探他，不但沒有責罵他，反而關心他的傷勢，吳岱融被那份溫柔、諒解打動，令他感受到老婆的支持。

為了家庭及兒子，吳岱融決定一改爛玩性格，挽回家庭的信任，更坦言不可以沒有了鍾淑慧。

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