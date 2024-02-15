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拜年習俗｜親戚來家拜年坐2小時不願離開 男子抱怨：飲了十多罐汽水

家事百科 11:37 2024/02/15

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正值農曆新年，少不了親戚會來拜年。馬來西亞一名網民在社交網站發貼，抱怨親戚前來家中拜年，卻在家中久坐了兩個小時不願離開，不停去進食賀年食品，還飲了10多罐汽水。其他網民卻勸說他要包容，不要太介懷。

綜合馬來西亞傳媒報道，該名男子在Facebook上發文，指大年初一家中迎來了恐龍家族拜年，他們來到後不僅聊家常聊了兩個小時，領了紅包卻仍舍不得離開。男子描述，恐龍家族不停地進食腰果、開心果、肉乾，還喝了十多罐汽水。

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他坦言，自己忙完大年初一和大年初二後，原以為初三去親友家拜年時，可以繼續盡情享受美食。豈料他年初三去了三家親戚拜年時，主人家都沒有提供腰果、開心果以及肉乾招待，讓他哭笑不得。

男子分享自己的經歷後，網民卻紛紛勸說他包容點。有網民表示，如果不想親戚來家中大吃大喝，可以外出旅游避年；也有網民勸說農曆新年一次一次，最重要大家開心，況且賀年食品原本就是給客人進食的。

也有部分網民表示感同身受，紛紛表示最怕恐龍家族，甚至有人分享更奇葩的拜年情況，有親戚來拜年待到晚上10點都不願回家，飲完家中的酒後還要求主人繼續去購買。

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馬來西亞 農曆新年

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