  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜過年剩太多年糕　港女網上免費轉贈「發霉糕」　專家：賀年糕點現2種情況勿食

健康資訊 17:05 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

新年不少人喜歡製作年糕送給親朋賀新歲，但大時大節過後，家裡存放太多糕點應如何處置？一名女網民過年後發現家裡積存太多年糕，欲將其中一底已經長出霉點的年糕送人。對此，有網民指斥發霉食品不應該轉贈予人，更指「新年流流咪害人」。有醫生指出，發霉食品含一毒素，若體內積聚過多毒素會增加致癌風險。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】胸部出現硬塊等同患癌？ 醫生拆解乳癌7大常見症狀

該名女網民本周三（14日）在Facebook群組「斷、捨、離 ~OYIF~環保達人~（Free Group 不准買賣。不准交換）」發帖，指家中過年太多年糕，有一底已經開始有霉點；為免浪費，欲免費送出一底發霉年糕，

「太多糕，所以Free年糕1底，面開始有少少毛（霉），介意勿排，青衣區交收，有意請pm !」

點擊圖片放大

網民炮轟：食壞人呀

從女事主上載照片可見，年糕表面開始長出一圈圈霉點。帖文下引來大批網民展開罵戰，指斥女事主新年送出發霉年糕「意頭唔好」，且發霉食品含黃曲霉菌，會「食壞人」。有不少網民批評女事主「己所不欲，勿施於人」，發霉的年糕就應該丟掉，建議如果吃不完，就不應「眼闊肚窄」製造那麼多年糕。

點擊圖片放大
+8
+7

年糕、蘿蔔糕保質期有限

台灣食品藥物管理署（簡稱「食藥署」）曾邀請專家，分享選購和保存賀年糕點的5大要訣，提醒即使糕點看似未有發霉，惟若出現2種情況就代表不可食用，須多加注意：

點擊圖片放大
+5
+4

黃曲霉毒素屬致癌物 可致肝炎肝癌

存放方式不當或時間過長，有可能令食物發霉並滋生細菌毒素。香港高等教育科技學院 (THEi) 科技學院食品科學及安全（榮譽）理學士副教授方麗影博士曾表示，霉菌的生長會產生代謝產物，即是霉毒素，常見的霉毒素有黃曲霉毒素，其毒性強，被列為致癌物質。微量的黃曲霉毒素能被肝臟分解，只要肝臟功能良好和只攝取少量霉毒素，黃曲霉毒素便能排出體外，雖不會對身體構成影響，但亦不建議進食已發霉的食物。至於生活作息不健康或壓力過大的人，吃已發霉的食物更可嚴重危害健康，

「生活作息不健康或壓力過大的人，均會令肝臟代謝功能因過分勞損而減弱，若經常進食含霉菌的食物會令肝臟負荷倍增，有機會引致肝炎，嚴重者甚至會演變成肝癌。」

發霉食物正確處理方法

切除食物發霉部分，其餘仍可以食用嗎？根據本港食安中心指出，為確保食物安全，除了那些在製造過程中刻意加入的霉菌外，如發現食物有霉菌便應丟棄。單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全，因為菌絲可能已侵入食物深層（見圖）。若干危險霉菌的有毒物質通常藏於菌絲內外，有時毒素甚至可能已蔓延到整個食物。此外，變質的食物除了霉菌外，通常也有細菌一起生長。

菌絲可侵入食物深層，單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全。

為免浪費食物，我們應每次只買少量食物並盡快用完，以防食物發霉。此外，食物要蓋好，以防接觸到空氣中的霉菌孢子，造成交叉污染。容易腐壞的食物和剩餘的食物應放在雪櫃並盡快食用。其他食物則應按照存放指示貯存，如沒有指示，則應在食用前放在陰涼乾燥的地方。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

 

健康問題 食用安全 霉菌 致癌物 Facebook群組 食安中心 肝炎 肝癌

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）