烹飪始祖｜90歲方太堅守一個習慣養生　分享養貓之道：養得好可養出人性

▲ 年屆九旬的方太可說是烹飪界的始祖KOL，原來她自小堅守一個飲食習慣養生。

90年代由亞洲電視（ATV）製作的《方太美食廣場》，相信是不少港人的經典集體回憶。節目主持「方太」（任利莎）親切和藹的形象深入民心，成為人們口中的「烹飪界始祖」。她淡出幕前工作近20年後，並未有太多消息動向。近月，一間網上購物平台邀得方太「出山」拍攝廣告代言，廣告出街後，令人驚喜萬分，亦引起不少人對方太近況的關心。

方太接受本報專訪時表示︰「今次廣告拍攝工作是機緣巧合下獲邀請，碰巧我得閒，而且大家在洽談過程中都開心愉快，所以就促成今次的合作。」她形容拍攝廣告的過程沒有太多特別的感覺，只覺得好像很久未有上班，放了一個長假後再次上班一樣，又認為自己已工作多年，都適應拍攝的工作，相當敬業。

▲ 方太認為人生能夠做到隨意是最幸福的事。（陳慧安攝）

方太養生之道

不少人都很好奇方太退出幕前後的生活，她嚮往自由，日常生活中喜歡做甚麼就做甚麼，又會瞓到自然醒。閒時愛與女兒結伴到戲院看電影，四處閒逛，每次行經北角的時候，都會勾起她不少回憶。原來方太初到香港生活時，曾住在北角，對此地有不少感情和認識，更經常向女兒訴說昔日自己在北角的足迹。

由於部分子女不同住，加上家中有聘用傭人，方太不再如以往一樣每天到街市買餸。而她最擅長的煮飯「重任」，亦已交予家中傭人和女兒負責，自己只會不定期下廚。另外，方太有玩社交平台的習慣，但大多都由女兒代為負責經營，方太表示貼文內容相當隨意，且旨不在掙錢。她又補充道︰「人生能夠做到隨意，是最為幸福不過的事。」由此可感受到方太安穩淡然的生活態度。

訪問當日，方太精神奕奕，頭腦清晰，對答流暢自如。現年90歲的她有自己一套養生方法。飲食方面會食得較為清淡，避免暴飲暴食。作為上海人的方太自小就一直沿用當地「食半飽或七分飽就足夠」的飲食養生哲學，習慣持續至今。方太嗜辣，辣的菜式她都喜歡，例如四川菜。

她強調︰「只要是喜歡吃的我都會吃，不會特別戒口，但會淺嘗即止。」她又透露不太喜歡「香港人至愛」的打邊爐，原因是不合她口味，她補充指上海火鍋是一鍋煮熟了且頗為精美的鍋物，與香港由生滾到熟的火鍋大相逕庭。但如果有機會一大班人打邊爐，她又不會特別抗拒。

▲ 方太養貓近16年。（方太Facebook）

母慈子女孝

適逢農曆新年，方太每年都會準備幾道小時候過年必食的賀年菜。當中包括水笋炆豬肉，她表示︰「以前上海人喜歡以五花腩入饌，但由於過於肥膩，且近年講求健康飲食，所以我將炆五花腩改良為炆排骨。」

方太又提到上海人過年必備的八寶菜︰「以前的人很慳儉，會將自家醃製的咸菜連同其他總共8道菜煮成一道齌菜，現時經濟條件相對較好，就會加入冬菇、蝦、火腿等食材，都一樣好食。」過年時食過以上傳統賀年菜式，對方太而言，既是一種兒時情意結，又是一份對父母的思念之情。

方太育有5名子女，並已各自成才。問到方太有何教養心得時，即謙稱談不上心得，她續透露自己會從父母身上學習教導子女的技巧，從小就會教導子女對長輩必須有規有矩，當養成規矩習慣後，在外與他人相交時，自然會變得大方有禮。除此之外，生活上都例行簡樸，從不「車大炮」和「擺款」，都是方太教導子女為人的宗旨。

▲ 方太愛與幼女結伴，到處行逛。（方太Facebook）

方太又感到非常欣慰，因為子女們都很孝順，與子女之間的關係非常好。「雖則我們份屬母子母女關係，但我們好像朋友一樣，甚麼話題都可以傾。女兒隨同丈夫嫁到外國，每兩星期就會打電話問候我，兒子現時於內地工作，都堅持每晚打電話與我聯絡。」有時他們會笑稱「打電話的費用足以買一架車」，而幼女到內地工作15年期間，每個星期都會返港探望方太，每次需要返回內地工作時都會淚流滿面，還被哥哥問到「你下星期都會回來，為甚麼哭？」

享受自由人生

現時方太與幼女同住，方太認為兩人都好享受同住的生活，彼此既了解對方的脾性，又能有適當的尊重。方太養貓近16年，她認為養貓養得好，貓就會有人性，她舉例指當呼喚牠時，牠會自動走到方太身邊。但由於方太不習慣與貓同眠，牠便走到幼女房中休息。整間屋就好像被愛包圍一樣，頗為溫馨。

去年，方太和幼女兩次到日本旅行，她認為人到老年很多地方都去過，不會有太多難忘經歷，旅行於她而言猶如在香港逛街一樣，而且有車有住宿，她並不覺得舟車勞頓。方太平日不願意以輪椅代步，她解釋道︰「一來我行得，純粹不想走太多路，二來不想輪椅令自己顯老。」

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但旅程之中部分路程較長，幼女於是「氹」方太坐上輪椅代步。方太深明這是出於幼女對自己的關愛，因此欣然接受。談到未來工作上的計劃，方太認為她有選擇工作的權利，要視乎工作是否適合自己，至於未來或會安排到其他地方旅遊，強調現時是最享受人生自由的時間。

記者：傅承嘉