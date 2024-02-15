山姆超市｜山姆買Hello Kitty麻雀中伏　港女打牌驚見5隻六萬：打半個鐘先知

▲ 一名港女分享在山姆超市買入一副Hello Kitty麻雀中伏，開枱打牌半小時後驚見有5隻六萬！

【山姆超市/山姆中伏/麻雀】農曆新年很多家庭聚首一堂，都喜歡與親友打麻雀過年。一名港女在網上分享，稱早前透過代購在山姆超市購買一副Hello Kitty麻雀套裝，近日開枱打牌半小時後才驚覺有5隻「六萬」，並缺少了1隻「七萬」。帖文引出更多苦主分享，有人更出現了兩組「筒子」！

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該名港女在年三十晚（9日）於facebook群組「山姆中伏分享Group」發帖文表示，早前透過代購在山姆超市買入一副Hello Kitty麻雀套裝，當日與親友開枱打返幾圈，半小時後才發覺有問題，港女說：

打六萬有人叫碰，另一個話『你碰咩我有2隻六萬』，之後輸家話唔算數有5隻六萬，打咗成半個鐘先知。

▲ 山姆超市有售的Hello Kitty麻雀套裝。（「山姆中伏分享Group」facebook群組圖片）

港女其後補充，多咗1隻六萬卻少了1隻七萬，眾人惟有用花牌代替七。她曾向代購詢問能否提供單據讓她北上換貨，惟得到的回覆是「無得換」。

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網民紛紛向她獻計，「用貼紙貼住佢先」、「Print張labels痴返七字啦」；有人更指聽聞有不少人購買該款Hello Kitty麻雀套裝後，也遇到類似情況，最誇張見過出現兩組「筒子」，卻少了一組「萬子」，建議他們在群組提出交換，說不定會有奇蹟！

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責任編輯：王明芳