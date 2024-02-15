育兒難題｜女兒遊迪士尼「扭計」做1舉動　媽媽束手無策：別逼我打你

▲ 女兒遊迪士尼「扭計」做1舉動，令媽媽感到束手無策。

父母帶小朋友出門，最怕他們「扭計」、「唔聽話」。日前有內地媽媽帶女兒到香港迪士尼樂園遊玩，期間女兒卻趴在地上，不願起來，令她束手無策，並無奈表示「別逼我在世上最快樂的地方扇你」。

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該名內地媽媽於小紅書發文，指早前與女兒到香港迪士尼樂園遊玩，並在園區內拍照打卡，不過女兒似乎不太願意合作，坐在嬰兒車中動來動去，身穿白色連身裙的她，其後更以臉朝下的姿勢趴在地上，不願起來，令媽媽感到十分崩潰，不禁表示：

別逼我在世上最快樂的地方扇你。

當日的迪士尼行程結束後，一家人乘搭港鐵回酒店，在月台等候列車到達期間，女兒又趴在地上，而站在旁邊的樓主則一臉無奈。

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樓主的帖文引起熱議，不少身為家長的網民都深感共鳴，「和我閨女一樣一樣的，迪士尼就是個魔咒，一去就唧唧歪歪且不要拍照」、「原來不只我家孩子坐地下」、「我有一次直接在娃旁邊躺下，他覺得丟人，趕緊起來走了」。

另外，亦有大批網民針對「應否打孩子」展開熱烈討論，有人認為打孩子會為他們留下陰影，「管理不了情緒的父母不要生孩子了」、「我媽要是扇我臉我就覺得是不尊重我的人格」；但亦有網民表示，教育孩子需要適當的打罵，「你不教育孩子，以後就是社會來教育你孩子」、「不是所有年齡層段的孩子都可以用語言溝通的啊」。

不過，有人提醒家長不能以極端手法管教孩子，「把孩子培養成這樣本身就是自己能力不行，會生不會養」、「自己家長最了解自己的孩子，用什麼辦法自己決定」、「但大人有沒有想過，迪士尼也不是每個小女孩都喜歡的吧，自己想去就別帶小孩」。

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責任編輯：王明芳