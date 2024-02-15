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柳俊江逝世丨柳爺女友情人節更新社交網　Grace沉默2個月走出陰霾展笑容

娛樂 12:46 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

柳俊江女友Grace在情人節更新IG限時動態。

TVB前新聞主播「柳爺」柳俊江在1月4日在寓所輕生，終年42歲。柳俊江喪禮在1月30日於大圍寶福紀念館設靈，翌日出殯。

在昨日（2月14日），Grace在情人節更新IG限時動態，在沉默2個月後「上水」。

柳俊江告別禮已順利完成　家屬發文：願柳爺往後他方的一切都是甜

Grace展燦爛笑容

柳俊江死訊傳出後，有不少網民湧入柳爺女友Grace Mak的IG留言辱罵。而Grace最近一則的IG帖文已是去年12月21日，她上載自己穿內衣加牛仔褲在日本溫泉旅館的照片，並寫：「Japan」。

相隔2個月，Grace在IG限時動態內轉發一張大合照，並寫上「Family Day（家庭日）」。眾人在大埔慈山寺內合照，Grace身穿素服並展現燦爛笑容。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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