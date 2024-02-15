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派利是｜屋苑保安公開逗利是「戰績」　初一收近190封返4日共收呢個數目

家事百科 13:07 2024/02/15

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有女網民分享其任職屋苑保安的爸爸在新年期間上班逗利是，年初一單日已收到190封利是，引來網民熱議和羨慕。

每逢農曆新年，不少人都會派利是給屋苑保安員，作為意頭和心意。有女網民分享了任職屋苑保安的爸爸在新年期間上班逗利是「戰績」，年初一單日已收到190封利是，撇除初二休息，返工4日合共收到高達數百封利是，引來網民熱議。有人更揚言：「明年我要去當保安！」

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一位全職媽媽在小紅書發文，指自己爸爸於去年轉職成為屋苑保安，農曆新年少不免輪班工作。不過爸爸沒預料光是大年初一，就已經收到190封利是。任職保安的爸爸更直言：「這輩子都沒有收到那麼多紅包！」

返4日合共收347封

之後初三至初五保安爸爸也收到利是，樓主開始統計爸爸在新年期間上班逗利是的「戰績」。由於爸爸年初二請假一天，撇除初二休息，初三收到64封、初四收到45封和初五收到48封，4個工作天合共收到347封利是。樓主更猜想：「如果老爸初二也是上班，會不會又收到那麼多紅包呢？」

事主回覆網民留言時表示，其父親在去年轉做一般屋苑的保安員，利是通常每封10元或20元，又推斷如果是高檔屋苑應該會更多。帖文引來網民熱議，不少網民大表羨慕，「這不妥妥的一天兩千加班費，明年我要去當保安」，又指事主爸爸應該很受歡迎才收到驚人的數量。更多網民留言點擊以下圖片：

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廉政公署：法例訂明保安員不能收利是

事實上，廉政公署一直有明確法例訂明保安員不能收利是，根據《防止賄賂條例》第4條，向他人送贈禮物、利是或賞錢（不論價值）均屬提供利益，但凡饋贈者與受益人乃因公事而認識，受益一方必須獲得僱主許可，才可接受相關饋贈。

在公屋和居屋工作的管理員是絕對不可以收受利是，若管理員任職於私人屋苑，就要得到業主立案法團和管理公司的批准，才可收利是。住戶在派利是前要先了解屋苑或公司規定，而保安亦謹記要留意所屬公司政策。

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責任編輯：王明芳

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