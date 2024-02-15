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輪候公屋丨18歲港男排公屋9年即上樓　一關鍵決定27歲獲首派被讚叻仔

家事百科 12:15 2024/02/15

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18歲港男排公屋9年上樓，一個關鍵決定27歲即獲「首派」。

【公屋/上樓/新公屋/公屋輪候】本港公屋輪候者眾，一名27歲港男近日就在社交平台發帖，分享自己從18歲起輪候公屆，到24歲時改變策略，結果在今年成功獲「首派」，被網民大讚「叻仔」，更把他譽為「人生勝利組」。

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據Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」，有網民發帖分享首派公屋的喜悅，指自己目標是新界區2人公屋單位（「新2」），本身18歲起申請公屋，到24歲時轉二人家庭隊（單親），輪候時間計作1年半。

結果事主在去年12月7日，先獲首派大埔富蝶邨蛺蝶樓，其後他拒絕接受，到今年2月再獲二派屯門顯發邨顯發樓，事主表示自己「現在27歲 +2.幾年=4年左右有樓」。帖文引來不少網民留言討論，有網民分享自己輪候上樓的經歷，也有網民大讚事主「叻仔」、「人生贏家」：

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根據房屋署，59歲或以下非長者一人公屋申請者，設有計分制度。申請者的分數會按其成功登記公屋申請時的年齡計算。在計分制下，18歲申請者將獲0分，19歲獲9分，20歲獲18分，每一歲加9分，如此類推，直至59歲獲369分為止：而申請者年屆45歲時，可獲一次性額外分數60分。

申請者由18歲到59歲，41年間總分累積429分，但截至今年2月1日，非長者一人公屋申請者，分數需達435分，才會獲當局安排詳細資格審查，才得以有機會「上樓」。

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責任編輯：王明芳

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