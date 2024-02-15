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新年利是｜9歲童拒收公公$1000利是　1原因僅要$20被讚懂事

育兒資訊 17:31 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

內地9歲童拒收公公$1000元利是，僅要$20被父笑傻子，事後道出原因被大讚懂事。

每逢新年，小朋友最期待就是「逗利是」，利是錢越多就越開心，不過內地1名男童到外公家拜年時，外公讓他選擇1張20元（人民幣，下同，約港幣22元），以及10張100元人民幣（約港幣1,100元），結果他選擇了20元。事後父親嘲笑他是「傻子」，男童卻表示，自己是來探望外公，並非「來拿錢的」，父親對此感到震驚，笑言反被孩子教育。事件曝光後，不少網民都大讚男孩懂事，從小就懂得尊重長輩。

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據內地媒體報道，山東省1名9歲男童於大年初二（11日）與家人一起到外公家拜年。外公拿出1張20元紙幣，以及10張100元紙幣，讓他在兩者中選擇其一，作為壓歲錢，怎料男童毫不猶疑取走1張20元，令在旁的父親大為震驚。

事後，男童父親高先生笑稱他是「小傻子」，沒想到男童竟生氣回覆：

我是來看姥爺（外祖父）的，我也不是來拿錢的。

父親當時被他的回應嚇到，笑言被兒子上了一課。疼愛孫兒的外公最後亦堅持給了他1000元的壓歲錢。

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不少網民大讚男童善良懂事，「從小就知道要尊重長輩」、「善良的孩子，有愛的家庭出來的孩子都不會太計較」、「小孩子就是比大人實在」、「這是好事，人不能只為錢活著，不然置於親情何在？」、「只有20才能真正屬於自己，多了轉手就到媽媽手裡」。

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責任編輯：王明芳

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