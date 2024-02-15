想寶寶健康成長 打好抵禦力長久戰

寶寶在成長早期，能夠從媽媽身上得到一定抗體作暫時的免疫保護，但隨著成長，身體需要自行培育抵抗力¹。如何為寶寶打好抵禦力長久戰，成為媽媽們的學習課題。



重要免疫成分 僅存於媽媽授乳分泌中的HMO



研究指出，僅存於媽媽授乳分泌中的重要免疫成分—母乳低聚糖HMO，有助支持寶寶腸道屏障、腸道菌群和免疫功能，有助釋放寶寶潛藏抵禦力，為抵禦力長久戰作好準備。

HMO科研領先全球+ 精準嚴選HMO



ILLUMA®⁴一直致力於創新科研，公司專注研究HMO超過30年*，是HMO研究領域的先鋒+，產品受到最多醫生推薦，值得媽媽信賴。

ILLUMA®⁴致力於創新科研，公司早於30年*前便開始專注母乳低聚糖 HMO 研究。在不間斷的研究當中，ILLUMA®⁴針對母乳低聚糖HMO的種類和結構進行分析，最終鎖定出6種主要HMO**， 是全球最先含有最多6種母乳低聚糖的品牌+。

成分安全可靠 獲得權威認可

如此成就，在業界已成為最多醫生推薦的銜接母乳首選品牌^，其嚴選的HMO安全性也受到歐洲食品安全局 (EFSA)、歐洲食品安全局 (EFSA)、美國食品藥物管理局 (FDA)等國際權威一致認同 ，是父母的信心之選。

釋放3重抵禦力 支持寶寶盡情探索



要幫助寶寶盡展天賦，先要打穩免疫基礎。 ILLUMA® LUXA®親和人體®配方，配方成份有助釋放 3 重抵禦力 [腸道屏障 腸道群菌 免疫功能 ]， 讓寶寶大膽向前，突破界限，盡展天賦！

ILLUMA®⁴致力追求親和人體，以極致親和成分，支持寶寶的自然需要，盡展天賦！

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¹Simon K, et al. Proc Biol Sci. 2015; 282(1821):20143085.

⁺委託Mintel全球新產品資料庫網上針對配方奶粉進行調查，截至2023年4月4日，ILLUMA®⁴是全球最先含有最多6種HMO**的品牌。

*惠氏營養品所屬公司第一篇HMO相關學術論文發表于30年前。Neeser JR, et al. FEMS Microbiology Letters. 1988 49(2): 301-307.

**2’-FL 0.021克/100毫升, LNnT 0.011克/100毫升, DFL 0.0031克/100毫升, LNT 0.0068克/100毫升, 3'-SL 0.0050克/100毫升, 6'-SL 0.0046克/100毫升 (均為母乳低聚糖HMOs , 非源自母乳)

^ILLUMA® 系列是最多受訪香港私家醫護人員推薦/首選為銜接母乳的嬰幼兒配方品牌。資料來源: IQVIA 香港2023 HCP tracking study (在0至12個月健康嬰幼兒配方奶粉類別) 訪問150名香港私家兒科及婦產科醫護人員2023年9月-11月

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（特約）