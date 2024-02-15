日本旅遊｜東京迪士尼唐老鴨主題祭 限定遊行+酒店房+甜品Menu打卡一流

▲ （東京迪士尼官網）

東京迪士尼2024年有新搞作，推出「Disney Pal-Palooza」活動，將推出兩次限定主題活動，繼早前將迪士尼樂園變成「米妮樂園」後，今次換唐老鴨做主角！

嚟緊4月9日至6月30日，東京迪士尼將會變成「Donald's Quacky Duck City」，除了各大裝飾都會見到唐老鴨的身影，更有唐老鴨遊行、酒店房、甜品Menu同主題精品。各位鴨迷有福了！

▲ （東京迪士尼官網）

一走入東京迪士尼樂園，最搶眼的必定是米奇花圃。適逢活動，花圃將換上唐老鴨圖案，而且在美國小鎮大街的正中央，更擺放著巨型唐老鴨金色紀念雕像，在城堡前也有「Welcome to Duck City」的圖樣，打卡一流！

每次去東京迪士尼，必定會大手入貨各種期間限定商品。早前東京迪士尼40周年已掀一陣搶購潮，今次活動更推出全新限定唐老鴨商品，如毛巾、文具、貼紙、袋等，愛收藏的你絕對不容錯過！

影完買完，當然要醫醫肚！填飽肚子之前，看到限定唐老鴨Menu的甜品，或者未必捨得即刻放入肚中，要先打卡一番。意粉、飲品上也有可愛的唐老鴨造型裝飾，就連膠杯都有設計！

而去過東京迪士尼的大家應該知道，部分餐廳的套餐更會附送不同的限定商品如便當袋、糖果盒吊飾、毛巾、杯墊等等，食飯之前都要做足功課。

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若想玩盡東京迪士尼樂園Land和Sea兩大園區，於酒店留宿一晚是好選擇。趁著今次的限定活動，更可選擇唐老鴨主題房型，除了可欣賞滿滿的唐老鴨裝飾設計和擺設，匙卡、紙袋、明信卡等也可帶回家收藏。

Disney Pal-Palooza「Donald's Quacky Duck City」

日期：4月9日至6月30日

記者：Panda