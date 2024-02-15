美食速報｜台灣過江龍茶飲TEATOP攻港　必試人氣之選：108茶王+青茶3Q

全台灣有逾150間分店的手搖茶飲品牌「TEATOP 第一味」，2022年台灣最高紀錄曾月銷超過340萬杯，近日首度登陸香港元朗康樂廣場。

品牌沿用台灣南投茶園茶葉及沏茶配方，每日新鮮沖泡，必試台灣人氣之選「108茶王」、「青茶3Q」及「紅豆粉粿鮮奶」，濃厚茶底配上自研茶凍，將傳承百年的堅持與用心，化作每位客人手中的茶飲。

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TEATOP香港店開業期間，供應的茶飲款式逾50款，當中「108茶王」為品牌的自家烏龍茶，由台灣特級老師傅手工細火慢焙108小時，茶葉經過長時間烘焙，茶湯呈現出透亮的金黃色，茶感厚重、尾韻甘甜，入喉時濃郁茶香緊隨其後。

另一款「桂花凍108」，搭配晶瑩剔透的桂花凍，為濃厚茶湯增添淡雅的桂花香，茶韻高雅值得細味；「青茶3Q」以品牌招牌「高山青茶」調配而成的，嚴選來自南投的春冬茶，再採獨家技術熟成兩年，青茶茶韻兼具綠茶的香與紅茶的甜，茶味清香怡人，甘甜順喉，搭配豐富的珍珠、椰果、茶凍等配料，極多層次的口感。

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此外，「紅豆粉粿鮮奶」嚴選台灣萬丹的優質紅豆，配搭濃郁黑糖以及口感Q彈的粉粿，紅豆的顆粒感混合粉粿的咀嚼感帶來獨特的口感，濃醇香甜有驚喜。

TEATOP亦與台灣同步推出限定新品「竹香白柚飲」，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配台南文旦柚調製，具有清新竹香與柑橘香氣，杯內更有新鮮柚子果肉及櫻花寒天晶球，呈現出淡淡的粉紅色。飲品限量發售，供應至2月29日。

地址：元朗康樂路8號 康樂廣場地下2號鋪

營業時間：11am - 9:30pm

記者：李越樺