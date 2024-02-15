創作歌手｜慧敏哥積極為開騷做好準備　Eagle陳天翺盼與台灣音樂人合作

▲ 陳慧敏、陳天翺各有音樂大計！

歌手陳慧敏（慧敏哥）及陳天翺（Eagle）在情人節現身商場活動演繹多首浪漫情歌，吸引大批觀眾到來，感受動人氣氛。

出道11年的慧敏哥，今年亦繼續積極發展音樂事業，希望能予樂迷見到一個全新的自己。

慧敏哥為開騷做準備

慧敏哥除了努力推出更多打動人心的歌曲外，並最快在2月尾就會有新作品，她更將在5月開設個人演唱會，希望大家可以多多支持。

久未開演唱會的慧敏哥表示，心情非常興奮，畢竟對上一次開騷已經是2017年，希望能藉今年的演唱會，讓樂迷感受到自己在這幾年時間的感悟及進步。

在未來幾個月，她亦會加緊練習，為演唱會做足準備。

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Eagle盼與台灣音樂人合作

在往年情人節推出新歌的陳天翺（Eagle）表示，今年將繼續專注於其音樂事業的發展，希望能創作更多更優秀的音樂作品，並期望在下半年能推出專輯，答謝一直支持自己的粉絲。

除了香港的音樂市場，他亦希望可以與自己喜歡的台灣音樂人合作，為樂迷帶來耳目一新的作品。

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