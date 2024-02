Madame Web蜘蛛夫人丨蛛網交織聯動蜘蛛宇宙　異能覺醒姊姊妹妹站起來

▲ 《Madame Web蜘蛛夫人》

雖然《蜘蛛俠》(Spider-man)外傳電影《狂獸獵人格力文》(Kraven The Hunter)由原本去年10月上映延期至今年8月,不過Sony擴展其蜘蛛俠電影宇宙步伐仍未停,繼續「織網」,《毒魔》(Venom)、《魔比煞》(Morbius)系列後接力推出《Madame Web蜘蛛夫人》(Madame Web)。

《Madame Web蜘蛛夫人》(Madame Web)是Sony「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影,由《格雷的五十道色戒》系列狄高達莊遜(Dakota Johnson)飾演曼克頓救護員嘉絲,亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人(Madame Web)。

她這異能更連繫上她與3位陌生女孩的命運交織,嘉絲被迫面對自己的過去,亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係,帶領她們在有限時間內對抗未知的強大敵人,一於女超級英雄團結救世。

賀歲片丨《特工亞皆老》創作與疫情有關? 細數香港亞皆老街冷知識

▲ 《Madame Web蜘蛛夫人》

Marvel Studios的MCU女超級英雄個人電影比如《黑寡婦》(Black Widow)、《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)、《Marvel隊長》(Captain Marvel)系列,都是強調女超級英雄好打得,不過蜘蛛夫人與其他超級英雄不同。

在漫畫中,蜘蛛夫人是一位坐在輪椅上的失明老婦,但由於她有看到和改變未來的能力,她仍然是Marvel漫畫世界裡最強大角色之一。

▲ 漫畫內的蜘蛛夫人。

在這電影中,狄高達莊遜飾演的嘉絲是處於蜘蛛夫人剛發現自己的超能力時,所以是年輕,但最強調不是武力,正好該片導演S.J.格遜(S.J. Clarkson)說,蜘蛛夫人以獨特能力將周圍每個人的命運連在一起,「電影的主題之一就是不必成為超人才擁有超能力,對蜘蛛夫人來說,能力,就在精神層面上。」

飾演嘉絲的狄高達莊遜(Dakota Johnson)說,「類似蜘蛛俠的蜘蛛感知(Spider Sense),但實際上,她能夠看到和聽到即將發生的事情。」

在Marvel漫畫世界中,蜘蛛夫人可將時間「編織」在一起,她能看到未來不同時間線,它們將如何交織或不交織,可以預見未來並可能影響未來。

▲ 《Madame Web蜘蛛夫人》導演S.J.格遜(左)。

對狄高達莊遜來說,以Marvel超級英雄的方式創造一個完全不同於其他超級英雄的角色的機會是不可抗拒的。「我對女性超級英雄的超能力是她的思想這個設定非常感興趣,」她說。

「我對她與三位年輕女性的關係也很感興趣 — 她如何成為她們的母親形象,同時賦予她們發現自己作為蜘蛛女真實本性的能力。」導演也表示,「我認為最讓我著迷的是她的思想,也就是她的超能力,電影中有一句台詞是:你思想的力量具有無限的潛力。」

導演S.J.格遜表示,在《Madame Web蜘蛛夫人》中她試圖為嘉絲的「預知未來」帶來獨特的起源故事及與別不同的表現手法。「也許,預見未來就像記憶一樣,有時並不清晰,也總是支離破碎,不一定線性進行,視覺和聲音並不同步。」

當嘉絲的預視(visions)將她們聚集在一起時,她們發現她們真正的未來在於彼此。

嘉絲在寄養家庭長大,對母親的背景認識甚少,只知道她是專做研究的科學家,嘉絲認為她冒著生命危險(以及她未出生的孩子),在懷孕九個月時在秘魯叢林中繼續進行危險研究,最遺憾是她在分娩時死亡……

但這發生在她被蜘蛛咬傷之後,蜘蛛,給予她剛出生的女兒特殊的力量!這樣奇特的出生環境,對嘉絲帶來的「影響」超乎了她想像,「她認為,母親並不關心她,她更關心自己的研究,而不是她孩子的安危。」狄高達莊遜說,「在沒有母愛情況下長大後,嘉絲明顯有點冷漠,沒有很多親密朋友,也沒有家庭,她避免那種親密關係。」

導演表示,就連她在紐約擔任急救人員的工作也很適合她單獨行事的個性。 「作為一名護理人員,她的職責是當場解決問題並繼續前進,不必為患者提供長期護理,不用投放感情,這讓她感到很自在。」

「啟動」嘉絲超能力的事件是 — 她在橋邊搖搖欲墜的汽車中進行危險救援時,汽車墮下,嘉絲最終被困水中……直到她被搭檔賓(Ben)救回來。但在水中她產生了幻覺,但這些「幻象」之後並沒有消失而是繼續纏著她。「這事故讓嘉絲踏上超能力之旅,」狄高達莊遜說,「最初,嘉絲還以為自己精神錯亂。」

好姊妹大團結

在嘉絲出現「幻覺」之前,其實,那三名年輕女子每遇到她時,她的特殊能力就以潛意識方式顯現:她在醫院裡照顧過茱莉亞(Julia)(悉尼斯威尼Sydney Sweeney 飾)後母的緊急醫療事故、她和安雅(Anya)(伊莎貝拉莫塞Isabela Merced 飾)其實住在同一棟大樓、瑪蒂(Mattie)(賽麗絲奧康娜Celeste O’Connor 飾)踩著滑板衝進嘉絲救護車經過的馬路時差點被撞到……

「茱莉亞說,她早些時候確實見過嘉絲,當時她和家人在醫院,因為她後母住院了,嘉絲救助她,把她帶到那裡……」斯威尼說。

因為她的父親似乎已經繼續他的生活,帶著新妻子和年幼的孩子,把茱莉亞拋在腦後。茱莉亞的能力是靈力網(psionic webs):「與蜘蛛俠的『網』不同,」斯威尼解釋說,「茱莉亞的網是帶電的,像閃電一樣……無論網擊中誰都會被電死(她自己不受影響)。她也可以揮動它們,這方面就像蜘蛛俠使用的網一樣。」

題外話,斯威尼表示,她很高興能與導演 S.J.「重逢」,原來大約13歲的時候,悉尼在 S.J.執導的一集《Heroes》中飾演一個沒對白的角色,「她記得我,我也記得她。當時她跟我說:就演出而言,每個角色都有他的用處。」

跟茱莉亞在世界上感到孤獨的方式類似,安雅在她的無證父親被驅逐出境後也只能獨自一人。安雅拒絕接受寄養,自己照顧自己,「我喜歡安雅的地方在於,她是一位善於分析、善於觀察、聰明、機智的人……她是一位無所不知的人,但她並不是人們刻板印象中的那種人,因為她向世界呈現的形象非常女性化非常時尚前衛,她自己做衣服,因為她買不起她想穿的衣服。我真的很欣賞她這一點。」

安雅的能力,是發射出強力的網狀「飛碟」(web-like disc),「它可向著任何目標發射,就像迴力刀一樣會回來。」曾演出《愛探險的 Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)的伊莎貝拉莫塞說。

最新影片推介:姚焯菲鍾柔美詹天文專訪

至於瑪蒂是一位典型的富家女孩,父母把她託付給管家照顧,這管家對撫養孩子持自由態度。瑪蒂認為沒人關心她,她也不在乎別人對她的看法。」

瑪蒂由曾演出《捉鬼敢死隊:魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)賽麗絲奧康娜飾演,她表示,「瑪蒂想做什麼就做什麼,但若她專心一意做事並意識到自己真正潛力,她就會變得很厲害。」瑪蒂的能力,體現在巨大的「蜘蛛腿」(giant spider-legs)上,也給予她超人的敏捷力,「這些腿讓她能彈跳如飛翔一樣,並發出強力的攻擊。」賽麗絲奧康娜說。

當嘉絲發現她有像「千里眼」般的能力時,她與那三位年輕女子,竟然在同一火車上。而在嘉絲的「預知」中,這三位女子會遭受一名身穿黑色「超級英雄裝」的男子攻擊,該男子能夠爬上火車的牆壁並獲得「制空權」,而嘉絲在他佔上風之前將三位女子拉下火車,拯救了她們。

▲ 《Madame Web蜘蛛夫人》

這身穿黑色「超級英雄裝」的神秘反派就是艾斯基爾(Ezekiel)— 他一直在幻覺中看到已經是老人的自己,被三個蜘蛛女殺死。

他的計劃是,若他能在她們成為蜘蛛女之前擊敗她們,就能拯救自己。艾斯基爾由最近參演過電影《拿破崙》(Napoleon)的泰夏拉謙(Tahar Rahim)飾演,他表示,艾斯基爾是個出身貧窮、眼睜睜看著全家人餓死的人,這創傷最終發展成為不惜一切代價活下去的一種本能。」

▲ 《Madame Web蜘蛛夫人》

泰夏拉謙續說,「他看到未來,開始沉迷於找到兇手,不惜一切代價維持自己的能力來拯救自己。問題是,知道未來是否能夠讓他擺脫困境?」

即是電影中心人物都是與他人隔絕的女性,由於各種原因,她們以為自己可單獨行事。不過後來團結起來改變命運。所以真正可改變命運的「異能」,是不再自困打開心扉,要織起的「網」是社能人際網!

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5