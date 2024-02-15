【非法性交】兩前男警涉與少女非法性交　疑以10萬元換事主不作供押後待調查

▲ 被告姚燕武（白衫）。（資料圖片）

2名男警涉與15歲少女性交及拍攝對方裸照，被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交、作出嚴重猥褻行為，以及製作兒童色情物品等8罪，案件今（15日）於區域法院再訊。控方指兩名被告涉妨礙司法公正被捕，被告疑以10萬元換取事主不出庭作證。控方申請擱置原定已排期於2月和4月的審期，並押後案件待警方調查。法官將案件押後至5月16日再訊，並下令撤銷被告擔保。

被告為姚燕武（27歲）及吳星熠（26歲），均報稱任職公務員。

姚被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪及1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪。

控罪指，姚於2021年9月30日，在香港煽惑未滿16歲的女童X與他或向他做出嚴重猥褻行為。姚另於2021年1月1日至2022年2月15日，在荃灣大河道翠園賓館，兩度與或向X作出嚴重猥褻行為，即口交，以及與X非法性交。

吳被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。

控罪指，吳於2021年11月24日及2022年1月17日，兩度在港與或向X出嚴重猥褻行為，以及於2021年12月25日在香港與X非法性交，以及用手機製作了包含兒童色情內容的4張圖片 。

控方今指，有實質理由相信姚疑涉以10萬元要求事主不出庭指證吳，兩人涉妨礙司法公正被捕，考慮修改控罪，故申請押後案件待警方進一步調查，並擱置原定排期於2月和4月的審期，另申請撤銷被告的保釋。

兩名被告的律師均反對押後及撤銷被告保釋，法官高勁修最終撤銷原定審期，押後至5月16日再訊，同時撤銷被告保釋。

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記者：陳曉欣