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護膚品牌｜英國The Body Shop瀕破產逾百間分店恐結業　網民最擔心白麝香系列斷貨

休閒消費 16:32 2024/02/15

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大家有用過品牌的產品嗎？

The Body Shop在英國的分店日前宣布進入破產程序，現已任命破產管理人，品牌在聲明上表示：「破產管理者正在考慮各種方案，希望能找到挽救業務的出路。雖然進入破產程序，但我們會繼續營業，確保顧客能夠繼續在店裡或網上買到他們喜歡的產品。」相信有逾百間分店結業及超過二千名員工面臨失業危機，但全球的特許經營店就暫時不受影響。

The Body Shop創立於1976年，標榜環保和反對動物測試，在全英有約有200間分店，超過2500名員工，同時在全球70個國家及地區有3000間分店，本港有20間，相信香港人對這個品牌絕不陌生，所以得知英國The Body Shop瀕臨破產，不少網民皆議論紛紛，但表示不感到驚訝，因為英國The Body Shop早在多年前已陷入財務困境，已先後經歷三間不同集團的收購接手。

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網民喜歡白麝香產品似嬰兒味道

雖然品牌表明全球的特許經營店暫不受影響，但仍有不少人擔心白麝香系列會斷貨，有網民在討論區發文：「用開佢隻white musk（白麝香）沖涼液好多年，唔好斷貨呀！」豈料不少網民留言附和，指白麝香系列算是品牌的標誌，淡淡的爽身粉味令人聯想到嬰兒的味道，十分舒服，所以白麝香香水、潤膚膏、沐浴露都是網民最愛的其中三款產品，而且男女都喜愛。

有男網友感嘆留言：「後生時作為麻甩佬，我都用過white musk，因為沖完涼陣香味非常紓緩精神，可以好快瞓著仲瞓得好好，但朝早起身沖涼就唔敢用，驚返到公司俾同事笑一身女人香水味。」有網民就指品牌陪伴著她的學生時代，但慚慚地認為品牌給取替了：「以前鐘意White musk 香水，而家仲覺得好好聞，但已經唔係得Body shop 至買到，其他牌子都出同味沐浴露。」

力推茶樹油消暗瘡

白麝香系列雖然受歡迎，但原來網民最愛的是品牌的茶樹油，品牌標榜茶樹油以天然淨化功效著稱，最適合油性及暗瘡肌膚，獲大量網民力推，留言表示：「有用開tea tree oil 產品，對暗瘡好有用！」、「用了就會再見痘痘，但希望產品可長做長有！」可見The Body Shop仍在不少香港人心目中佔有一席位。

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責任編輯：李惠儀

 

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