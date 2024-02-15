  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

狀王之王丨王浩信親解化名「張振朗」之謎　姚子羚化身土耳其女郎騷馬甲線

娛樂 13:48 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

《狀王之王》

王浩信、姚子羚主演的TVB劇《狀王之王》在「滅門縱火案」完結後，旋即展開「至尊計狀元才」，這個章節大玩計中計中計。

《狀王之王》劇情講到宋世傑（王浩信Vincent飾）一行人去到江西景德鎮，發現當地百姓飽受礦工老闆王浩信（古明華飾）折磨，不少人被「賣豬仔」去到礦場做苦工，世傑在老婆玲瓏（姚子羚飾）支持下決定揭發王浩信惡行！

查案期間，世傑發現王浩信與官二代談正堂（何浩文飾）有不當勾結，世傑遂設下「至尊計狀元才」騙局令浩信與正堂上當。

狀王之王丨姚子羚「猥瑣三連環」強搶民女勁麻甩　與王浩信默契天衣無縫

古明華在劇中角色名叫王浩信。

 

「至尊計狀元才」案件劇情反轉再反轉，加上角色大兜亂，非常過癮。先有古明華飾演賤格版王浩信，本尊王浩信（Vincent）更在劇中玩自抽鬧爆「王浩信」：「一聽呢個名就知佢係一個蛇頭鼠眼、尖酸刻薄、卑鄙無恥、賤賤格格、跛腳岩巉、成頭瘌痢、5呎差2吋嘅死剩種！」認真玩得。

其他演員亦會齊齊玩變裝，Vincent以《奪寶奇兵》造型上陣，除了黐大粒癦兼說話時黐脷筋外，還會搞笑地化名「張振朗」；子羚孖住王子涵黐鬚化身山賊，金剛則會搽白塊面化身女人型。

《狀王之王》

問到為何化名好友名字「張振朗」，Vincent受訪時笑言：「『張振朗』呢個名原本就係劇本寫嘅，唔係我自己加嘅，林子聰導演話因為古明華個角色叫咗王浩信，所以就將我個角色叫張振朗。」

講到化身「張振朗」後要黐脷筋講對白，Vincent坦言有難度：「因為劇情要講啲人唔可以認得我係宋世傑，所以無論講嘢同動作都要有啲唔同，之前已經玩過口音，所以最後選擇咗『黐脷筋』，事前都要練吓點樣講對白。」

《狀王之王》

姚子羚風騷跳肚皮舞

子羚除了會黐鬚化身山賊外，還會以性感露腰裝上陣化身土耳其女郎幫Vincent洗白白，向來身形Fit爆的子羚大晒健美馬甲線，非常吸睛。

她受訪時笑言很喜歡相關造型：「呢個造型係我成套戲最靚女嘅裝扮，原本仲Sexy啲，但依家都有露腰㗎！」

《狀王之王》

問到拍攝前有否戒口以保最佳狀態？子羚說：「冇特別忍口，當時已經好瘦，因為拍攝呢套劇之前要練打戲，所以一路拍一路瘦，唔需要特別戒口，反而係需要增肥！」

另外，TVB社交網釋出相關場口花絮片段，Vincent笑言要剝衫拍出浴戲感到尷尬，在旁的林子聰即拉高衫大晒肚腩緩和氣氛，之後子羚登場時Vincent又大讚「省鏡」，子羚聞言即風騷大跳肚皮舞，又不時問人「我靚唔靚呀？」，場面搞笑。

最新影片推介：姚焯菲鍾柔美詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
17:12 2024/02/01
狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
13:56 2024/02/05
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
12:12 2024/02/07
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】

你可能感興趣

狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
17:12 2024/02/01
狀王之王丨姚子羚著肚兜騷白滑玉背　努力修身由肥妹變索女【多圖】
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
13:56 2024/02/05
狀王之王︱鄧伊婷演鬼新娘令粉絲心驚　Irina曾傳被富豪力追成熱話【多圖】
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
12:12 2024/02/07
狀王之王X香港小姐丨陳楨怡為拍劇獻第一次　 曾被揭黑歷史成功洗底【多圖】
狀王之王 姚子羚 王浩信 電視劇 TVB

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）