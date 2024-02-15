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攝太歲｜ 5個生肖龍年犯太歲　專家教4個步驟在家即可攝太歲

休閒消費 14:01 2024/02/15

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5個生肖龍年犯太歲，專家教4個步驟在家即可攝太歲。

【龍年運程/犯太歲/安太歲/攝太歲/還太歲】龍年伊始，屬牛、兔、龍、羊、狗人士要注意，今年是「犯太歲」的一年。為免流年不利，不少犯太歲的人士或會專程到廟宇「攝太歲」，而其實「攝太歲」也可在家進行，過程步驟不算複雜，台灣民俗專家廖大乙提醒，最重要仍是心誠則靈。

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綜合台媒報道，台灣知名民俗專家廖大乙分享，龍年為歲次甲辰年，屬牛、兔、龍、羊、狗的人士今年犯太歲，許多人會在新年開始即到廟宇安太歲（同「攝太歲」），至於在早年農業社會中，家家戶戶都有神明廳，因此當時的人都會在家中安太歲。而在現今世代，其實仍是有辦法不外出，在家自行安太歲。

點擊睇4個D.I.Y攝太歲步驟：

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廖大乙指出，犯太歲的人士容易因磁場關係而情緒不穩，在健康、家庭或事業等多方面都會遇上波折，運勢欠佳。

而在家中DIY安太歲有一個好處，就是每天拜神時都可以提醒自己今年要謹言慎行、奉公守法、多積陰德、孝敬長輩，因此可達致消災解厄、逢凶化吉的效果。

但廖大乙亦提醒，完成安太歲後，要記得在年末的農曆12月24日當日，感謝太歲星君一年來的保佑，再撕掉太歲福，與金紙一同放入金爐中化掉，才告圓滿。

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責任編輯：王明芳

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