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打工仔辛酸︱月入4萬生活不如領綜援？　港男比較衣食住行開支：拎綜援好過返工

家事百科 14:24 2024/02/15

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月入4萬生活不如領綜援？港男比較衣食住行開支，總結「拎綜援好過返工」

香港物價高企，不少打工仔都大嘆生活艱難。近日有港男於網上發文，比較月入4萬的打工仔和領取綜援人士的生活質素，並總結綜援領勝過返工，引來網民熱烈討論。

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該名網民於「香港討論區」以「原來月入40k 生活質素同攞綜援差唔多」為題發文，以衣食住行4方面比較兩者的生活開支分別。住屋方面，打工仔供樓的經濟壓力很大，最多只能買到約300呎的單位，每月供款達1.5至2萬元；相反領取綜援則可以住公屋，面積亦是300呎左右。

交通方面，費用佔了薪金約一半，亦難以負擔買車的開支，只能選擇乘搭公共交通工具，如巴士、地鐵等，與領取綜援的人士無異。

另外，打工仔在衣服開支上「要就住」，而綜援人士則可領取免費二手衣服。飲食方面，打工仔可能稍勝一籌，但綜援人士可得到食物銀行援助。

樓主最後總結，認為領取綜援勝過返工。帖文引來網民熱議，有人笑言「有公屋就贏半個人生，有埋綜援就贏八成人生」、「月入4萬要租樓，個個月就唔見萬幾，供樓仲更多雜費跟尾，又驚冇野撈冇錢供樓，又驚比人加租要搬」、「其實香港地月薪40k都好基層」

不過，亦有網民不認同樓主的看法，「住嘅地方同鄰居質素巳好唔同啦」、「唔返工好易變廢，變抑鬱」、「唔同嘅，自己賺點都好過伸手牌，有工返生活變得有規律」、「無病呻吟，40K已經好過好多人」。

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責任編輯：王明芳

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