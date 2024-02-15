【國安教育】第3輪新聘教師國安法測試4.6舉行　明起供學位程度人士報考

▲ 教育局公布2023/24學年第3輪《基本法及香港國安法》測試安排。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布，2023/24學年第3輪《基本法及香港國安法》測試於明日（16日）上午9時至2月19日下午5時接受報名，並於4月6日（周六）舉行。

第3輪測試對象為持有學士學位，或會在2023/24學年或2024/25學年獲取學士學位，並有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士。他們可透過教育局網上申請系統報名。測試名額有限，先到先得。如申請人曾於教育局、公務員事務局或招聘部門／職系為學位程度人士舉辦的《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，將不獲接受再次參加測試。

本學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，包括新入職教師和轉校教師，必須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

教育局於本學年舉辦5輪測試，分別供學位程度和非學位程度人士參加，詳情載於教育局網頁。第4輪測試供非學位程度人士參加，將於6月16日（周日）舉行，而第5輪測試供學位程度人士參加，將於7月20日（周六）舉行，有關安排稍後公布。

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責任騙輯：馮琪雅