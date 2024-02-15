【消委會】消委會50周年首辦「權益周」　一連2日嘉年華贏過萬份禮物

▲ 消委會將首次舉行「消費者權益周」。（王韻青攝）

消委會為慶祝今年踏入50周年，並以響應3月15日的「全球消費者權益日」，將首次舉行「消費者權益周」，以「精明消費 燃亮經濟」為主題，舉辦有5大特色遊戲、可贏取過萬份禮物的免費親子嘉年華等，讓公眾增進對消費者權益的認識。

消費權益嘉年華將於3月16起，一連2日於大圍圍方舉行。參加者既可於精心設計的消費棋盤上游走，挑戰有獎問答遊戲，亦可參加4大攤位遊戲鬥智鬥力，了解8大消費權益。另可看見消委會50年來的足跡，並於「打卡位」留下美好瞬間，與親朋好友一起懷念往日的消費情懷。

嘉年華5大遊戲：

拼拼有營／運用眼力將食物營養標籤完整拼湊，以獲取正確資訊

碰碰理識揀／參靈活操控魚竿，自由選擇出可持續消費的情境

Fun塑我最叻／則過滑道滾球分類塑膠，加深對可回收塑膠的認識

眼明手快／考驗參加者反應，緊接從天而降的遊戲棒，並回答主要有關消費者索償權利的問題

棋樂無窮／參加者以步數抽出與消費生活息息相關的問題，答中又過一關

完成消費者任務過關，換取近7,000份精美禮品，包括50周年限定版環保袋、消費權益飛行棋、輕食木餐具套裝、保溫瓶等。成功挑戰全部遊戲，集齊5個印章，再「追蹤」消委會fb、ig或微信專頁，更可參加壓軸大抽獎，有機會帶走《選擇》月刊超過70份經測試可安心使用的精美樣本。所有入場人士亦均可免費獲贈消委會金禧版防RFID讀取卡套或三合一書籤，獎品合共過萬份。

面對日新月異的消費環境，消費者權益周其他活動涵蓋人工智能如何影響消費趨勢等炙手可熱的議題，包括於3月12日下午4至6時，在創新中心工作室1及2，為全港中學生舉辦「公平與負責任地使用人工智能」專題研討會，讓學生理解人工智能技術及所衍生的倫理問題，激發思考；又有多場教育講座提醒中學生及公眾常見的網路詐騙類型，及預防技巧等各種實用資訊。

▲ （消委會圖片）

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記者：梁薾心