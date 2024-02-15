經民聯辦新春花車巡遊　盧偉國化身「財神」促全面撤辣、減股票印花稅

▲ 經民聯今日舉行新春花車巡遊。(陸瀚民fb圖片)

今日是大年初六，經民聯一如往年舉行新春花車巡遊，向市民拜年，經民聯主席、立法會議員盧偉國及南區區議員趙式浩化身「財神」向街坊派利是。化身「財神」的盧偉國不忘財政預算案，他的新年願望是樓市全面撤辣和下調股票印花稅，以加強對香港投資信心。

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經民聯多名立法的議員和區議員出席今日的新春花車巡遊，沿途有不少市民領取「朱古力金幣利是」及合照。盧偉國話，財政司司長陳茂波將於兩星期後發表新一份財政預算案，經民聯上月已提出提振經濟及改善民生建議，期望得到落實。他認為，樓巿股巿疫後仍未如預期復常，希望樓巿可以全面撤辣，並下調股票印花稅，加強投資信心，期望政府就吸引企業人才來港方面，今年可進一步見到成效。

經民聯副主席、立法會議員林健鋒話，不少人喜歡趁龍年辦喜事，「祝願年輕人能夠在龍年結婚、生個『龍仔』或『龍女』，家庭幸福美滿。」他又向經民聯立法會議員陸瀚民「催生」，笑言若生多兩個，經民聯會向其發放4萬元大利是。

身兼立法會主席的經民聯榮譽主席梁君彥則祝願本港，經濟今年龍飛鳳舞，香港巿民龍年行好運。

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