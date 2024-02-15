【性侵少女】涉邀女網友「玩貓」後性侵　33歲男否認強姦受審

▲ 涉邀女網友「玩貓」後性侵，33歲男否認強姦受審。（資料圖片）

33歲男子涉於2年前於網上認識18歲少女後，兩度邀請對方到住所「玩貓」。少女於第2次應約時疑遭對方性侵，涉案男事後曾將500元給予少女，少女拒收及離開單位後隨即報警。涉案男同日向少女發訊息稱「其實你對我有無感覺，今晚srooy（sorry），我對你有意思，今日忍唔住」。涉案男否認強姦罪，案件今（15日）於高等法院開審。控方指被告警誡下稱對方自願的。

被告陳俊君（現年33歲），否認1項強姦罪，控罪指他於2022年1月21日在天水圍沙崗圍一單位內強姦X，案發時18歲。

控方開案詞指，被告於2022年1月10日，於網尋IVE資料時認識X（現年20歲），同月16日始被告透過通訊軟件Telegram與X聯絡。

被告首次相約X於同月18日到其住所「玩貓」，當時沒有發生任何事情。及至2天後，被告再次相約X於翌日到其住所「玩貓」，被告曾向X發訊息稱「唔好成日上人屋企，危險」。

控方指事發當日X應約，被告洗澡時，X則玩遊戲機。當被告洗澡後著X進入房間，親吻其臉及撫摸其胸部，之後將X強姦，其間X曾表示「唔好」。控方指被告完事後抱著X入睡，X擬離開時，被告醒來及將500元「塞」給X，X拒絕接受，並於離開單位後報警稱遭強姦。

控方續指，被告於同日晚上8時許，透過Telegram私訊X，內容指「其實你對我有無感覺，今晚srooy（sorry），我對你有意思，今日忍唔住，真的srooy 」、「你唔覆我，我好擔心你呀傻豬」、「對唔住，你電話幾多號，俾個機會我照顧你可以嗎？」

同日晚上11時許被告被捕，警誡下被告稱「我頭先有同個女人喺房入面做愛，但佢係自願㗎」。

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記者：林育慧