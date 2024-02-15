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​【打假波案】廉署起訴4名足球員及「艇仔」涉打假波　包括前港超球員霍斌仁、屠俊翹

社會 15:30 2024/02/15

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廉署起訴4名足球員及「艇仔」涉打假波。（資料圖片）

​廉署去年5月採取「碧草」行動，成功瓦解一個非法外圍賭博「假波」貪污集團，經深入調查後，今早（15日）落案起訴三名足球員及一名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。

被告涉嫌在2021至2023兩個賽季中，行賄足球員以操縱三支足球隊在香港超級聯賽（港超聯）及香港甲組足球聯賽（港甲）多場賽事的結果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。四名被告今日下午將被帶往東區裁判法院應訊。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

4名被告分別為中西區康樂體育會（中西區體育會）後衛Luciano Silva Da Silva，36歲，深水埗體育會時任守門員屠俊翹，29歲，「艇仔」Waheed Mohammad，27歲，及霍斌仁，29歲。霍斌仁案法時先後效力香港足球會（港會）及愉園體育會（愉園），擔任後衛，被控三項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。他與同案三名被告又被控兩項串謀賭博時作弊罪名，違反《賭博條例》第16（1）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。

​廉署指，霍斌仁涉嫌於2021年10月底向一名隊友，即一名港會中場球員，提供每場球賽賄款10,000元，以誘使對方操縱或企圖操縱港會於2021╱2022年賽季的賽事結果；又涉嫌於2021年11月初，分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員提供賄款30,000元及10,000元，以誘使該兩名隊友操縱或企圖操縱港會於2021年11月7日對香港流浪足球會的賽事結果。廉署調查發現，兩名涉事港會中場球員均拒絕霍斌仁的賄賂，並向球會匯報事件。

四名被告亦涉嫌於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。霍斌仁、Luciano Silva Da Silva及Waheed Mohammad涉嫌於2022年8月至2023年5月期間串謀該名「艇仔」，作弊以操縱中西區體育會的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。廉署調查發現，四名被告於2022╱2023年賽季，就合共逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事下注，而霍斌仁曾在參賽期間向涉案「艇仔」發出信號以便下注。

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責任編輯：吳穎嵛

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罪案 貪污 足球

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