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雞蛋營養︱促進大腦發展生長發育　營養師拆解雞蛋對兒童成長8大好處

兒童健康 15:44 2024/02/15

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營養師拆解雞蛋對兒童成長8大好處。（iStock圖片）

普通的一隻雞蛋，營養價值比我們想像中的高，亦含有不少對小朋友有益的營養素。

首先，最豐富的營養是蛋白質，是細胞、肌肉生長的重要材料，亦可構成血液中的球蛋白、血紅蛋白、抗體等免疫細胞，促進生長發育及免疫系統的發展。對已建立的組織也具有修補的功能及維持身體中的酸鹼及水的平衡、也有助營養素的運輸。

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另外，雞蛋也是鐵質的主要來源，鐵質負責製造紅血球中的血紅素，有助把營養及氧氣運輸至全身的細胞，包括大腦細胞，如缺乏鐵質，可能影響孩子的早期大認知功能、專注力及運動發展。

還有，維他命B12有助製造紅血球，保持神經系統健康及幫助蛋白質的新陳代謝，如缺乏維他命B12會有增加貧血的機會。卵磷脂促進兒童大腦和神經系統正常發育。

家長可能會擔心吃蛋的份量，一般來說，衞生署建議2至5歲兒童每天進食1両半至3両肉，而6至11歲兒童則是每天進食3至5両肉，一隻蛋相當於1両肉。為確保營養均衡，兒童可以每天進食1至2隻蛋，然後以其他肉類來滿足每天的蛋白質需求。

但是，家長要注意應減少讓小朋友進食經加工的蛋，如鹹蛋、鐵蛋、鹵水蛋等，以減少過多的鹽份攝取。另外，雞蛋裏的細菌如腸炎沙門氏菌等，需要經過高溫殺滅，應煮熟雞蛋來減少細菌及寄生蟲的感染。

營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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責任編輯：王明芳

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