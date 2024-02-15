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【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎　電腦飛全中瓜分$1.23億

社會 17:29 2024/02/15

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

六合彩新春金多寶投注額約3億元。（資料圖片）

六合彩新春金多寶人人恨中，2月14日已經開彩，投注額逾2.9億元，頭獎1.5注中，每注派$8,241萬元。

六合彩攪珠結果

六合彩新春金多寶攪珠結果，10、12、13、24、25、48，特別號碼15。

頭獎1.5注中，每注派$82,413,940元。二獎7.5注中，每注派$1,716,480元。三獎620注中，每注派$55,370元。

六合彩頭獎幸運兒曝光

據了解頭獎幸運兒已經向馬會提出登記領款，投注方式也曝光。

六合彩$1.23億元頭獎由兩人瓜分，喜中全注和半注的幸運兒，均於戶口投注，買電腦飛隨機揀冧把。

兩注巨額頭獎經戶口投注

中全注的幸運兒，買入12個字複式運財獎券，即是花了9240元買六合彩，捧走8,241萬元，換算賠率達9,000倍。

而中半注的幸運兒，買入8個字複式運財獎券，每半注5元買入28注，即花140元買六合彩，捧走逾4,120萬元。

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記者：吳卓峰

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