【六合彩】財神爺眷顧2人中頭獎 電腦飛全中瓜分$1.23億
社會 17:29 2024/02/15
六合彩新春金多寶人人恨中，2月14日已經開彩，投注額逾2.9億元，頭獎1.5注中，每注派$8,241萬元。
六合彩攪珠結果
六合彩新春金多寶攪珠結果，10、12、13、24、25、48，特別號碼15。
頭獎1.5注中，每注派$82,413,940元。二獎7.5注中，每注派$1,716,480元。三獎620注中，每注派$55,370元。
六合彩頭獎幸運兒曝光
據了解頭獎幸運兒已經向馬會提出登記領款，投注方式也曝光。
六合彩$1.23億元頭獎由兩人瓜分，喜中全注和半注的幸運兒，均於戶口投注，買電腦飛隨機揀冧把。
兩注巨額頭獎經戶口投注
中全注的幸運兒，買入12個字複式運財獎券，即是花了9240元買六合彩，捧走8,241萬元，換算賠率達9,000倍。
而中半注的幸運兒，買入8個字複式運財獎券，每半注5元買入28注，即花140元買六合彩，捧走逾4,120萬元。
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記者：吳卓峰