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【大學發展】浸大賽馬會創意校園年底逐步開放　非本地生及研究生宿生料佔三分之一

社會 15:38 2024/02/15

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浸大賽馬會創意校園將於年底逐步開放。（梁凱婷攝）

浸大今日（15日）舉行新春傳媒午宴，校方公布，耗資23億、結合教育及住宿的賽馬會創意校園將於今年底逐步開放，當中的「賽馬會點子坊」設有後製影院、錄音室等，成為創意媒體學院及音樂學院基地，推動跨學科發展。至於新落成學生宿舍將提供逾1700個宿位，預料首批宿生會於8月入宿；校方冀利用創意校園為學生提供全方位學習體驗。

當中的賽馬會點子坊為創意媒體學院及音樂學院基地，設有大型配樂錄音室、白盒實驗室、後期製作影院（杜比全景聲放映設施）及研究工作室。至於學生活動中心亦設有放置大型樂器的音樂教室、全球教室、靈活教室等，冀推動跨學科發展。

住宿方面，大樓設有4座學生宿舍，每間各有主題，會組成「Care舍堂村」，提供逾1700個宿位。浸大副校長（教與學）周偉立表示，本地本科生宿生會佔3分之2；研究生及非本地生佔3分之1。校方預料首批宿生會於8月入宿，盼達至研究生與本科生教學相長。

由浸大負責營運的香港首個中醫醫院，預料2025年年底分階段開放，將提供門診及住院服務，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲稱，校方盼將其發展為集合醫療服務、教學及培訓、科研、多方協作及創造健康價值的本地旗艦中醫院。

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記者：梁凱婷

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