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【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　

政治 15:50 2024/02/15

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楊何蓓茵指，不認為23條立法增加公務員憂慮。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員一向有保密要求，只能在核准範圍內取得機密資料，不認為23條立法會增加公務員壓力 。

《基本法》23條立法諮詢文件中提及，如公職人員或政府承辦商非法披露國家秘密，是嚴重的加重罪責因素。楊何蓓茵今日在電台節目表示，公務員已習慣了遵守保密原則，對於遵守這個要求的意識亦高，「我不覺得公務員有大的壓力或憂慮。」強調公務員一向很小心，將來亦看不到會有甚麼變化。

無意設獎賞鼓勵市民投訴公務員

政府去年年底發布更新《公務員守則》諮詢稿，楊何蓓茵指，收到40多份意見，會在修訂部分字眼後，會盡快公布定稿。

有公務員團體關注，工會爭取薪酬待遇，及公務員以私人身份在社交網站表達對政策不滿，會否違反《守則》。楊何蓓茵強調，私人場合評論政府不是公務員的「免死金牌」，現時政府也收很多投訴，不論市民具名或匿名，或公務員之間的投訴也有，未來不會因為有更新版《公務員守則》而有變化。又稱不打算安排獎賞，予投訴公務員的市民。

公務員國安培訓表現　成晉升考慮

楊何蓓茵又說，未來會加強公務員的國家安全培訓，把目前首長級公務員必須到內地，出席國情研習班的要求，擴展至中級公務員。她表示，當局在考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱衷。
 

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責任編輯：趙居逸

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