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【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果　被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊

社會 15:57 2024/02/15

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被告霍斌仁准保釋候訊。王韻青攝

廉署於2023年瓦解1個非法外圍賭博「假波」貪污集團，前港會及愉園後衛霍斌仁等3名足球員及1名外圍賭注中介人（艇仔），涉於2021至2023年兩個賽季，行賄足球員以操縱3支球隊在港超聯和港甲的賽果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。4人被控代理人提供利益及串謀賭博時作弊等5罪，案件今（15日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至6月27日再訊，待廉署進行電腦鑑證及調查通訊紀錄等，被告均准保釋候訊。

被告霍斌仁（29歲，報稱前足球員），被控3項代理人提供利益罪。控罪指，被告分別在2021年10月27日和11月2日，向香港足球會的足球員Jean Carllo Maciel提供每場賽事1萬元及3萬元報酬，作為Maciel操縱或企圖操縱香港足球會的賽果及2021年11月7日香港足球會對標準流浪的賽果的報酬；被告另被控於同年11月4日向Marcus McMillan提供3萬元報酬，作為McMillan操縱或企圖操縱2021年11月7日香港足球會對標準流浪的賽果的報酬。

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被告霍斌仁、Waheed Mohammad（27歲，報稱無業）、中西區體育會後衛Luciano Silva Da Silva（36歲，報稱足球員）及深水埗體育會時任守門員屠俊翹（29歲，報稱足球員），另同被控1項串謀賭博時作弊罪。控罪指，4名被告於2022年8月18日至2023年4月30日期間，在香港與成嘉狄及其他身分不詳的人士一同串謀，在賭博活動過程中或在與賭博活動有關方面，以欺詐手段或虛假做法為自己贏取1名收受賭注者的金錢，即藉致使愉園體育會有限公司（「愉園」）在 賽事中落敗或操控入球及/或角球數目，以在涉及該愉園的球賽中贏取金錢。

除屠俊翹外，3人另同被控1項串謀賭博時作弊罪，控罪指，3名被告於2022年8月18日至2023年5月7日期間，在香港與成嘉狄及其他身分不詳的人士一同串謀，在賭博活動過程中或在與賭博活動有關方面，以欺詐手段或虛假做法為自己贏取1名收受賭注者的金錢，即藉操控入球及/或角球數目以在涉及中西區康樂體育會的球賽中贏取金錢。

控方申請押後案件至6月27日，待廉署進行電腦鑑證、調查通訊紀錄及諮詢博彩專家意見等，主任裁判官徐綺薇批准押後。被告准以1萬至2萬元保釋候訊，其間不得離港及須交出旅遊證件，另不得接觸控方證人。

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記者：陳曉欣

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