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尋找世界另一個我丨譚俊彥含淚唱《Yesterday》　大爆父親狄龍趣怪習慣：到依家都覺佢係包青天

娛樂 16:42 2024/02/15

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《尋找世界另一個我 台灣篇》首周嘉賓譚俊彥。

譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸在TVB節目《尋找世界另一個我 台灣篇》先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。

為增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的TVB藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周尋找「同名聯盟」嘉賓為譚俊彥（Shaun）。

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《尋找世界另一個我 台灣篇》的「譚俊彥聯盟」。

出動秘密武器說服狄龍

為尋找身處台灣的「譚俊彥s」，Shaun通過了「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、漁市場、公路及海傍等不同地方，暢談人生經、食經、車經及減壓經的同時，還大談父親經。

Shaun在節目中罕有地大談對父親狄龍的看法，還會大爆狄龍在家中的趣怪習慣；「我父親是一個很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇（奬）你，你就把那個人減20分。我到依家都仲覺得佢係包青天，好似我返到屋企會攤喺度（休息），佢唔係架，佢返到屋企要XXX（看節目自有分曉），原來咁樣對佢嚟講舒服啲。」

譚俊彥講父親狄龍。

他續指，即使到現在這年紀 ，還是要出動「秘密武器」說服父親；至於小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親為自己與父親的溝通橋樑，並因而被笑稱「Mummy’s Boy」。

談到俊彥這名字，Shaun透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思，節目中將有詳細解釋。

「譚俊彥s」食好西兼閒話家常。

另外，亦因父親是狄龍， Shaun於出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥便稱當年看新聞已知自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣份亦是由當刻開始萌芽。 

「譚俊彥聯盟」 最終雖然只相處3天左右，但由於同名同姓，三人全程恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談。

拍攝臨近尾聲，感性的Shaun不但流下不捨的眼淚，更為「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有Heart。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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