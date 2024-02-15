  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 18:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非禮女子】男攝影師涉工作室非禮女子  准保釋4月候訊

社會 16:08 2024/02/15

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

（資料圖片）

曾與多名藝人合作的男攝影師梁鎮宗，涉在其工作室非禮1名女子，被控1項非禮罪，案件今（15日）於東區裁判法院提堂。案件押後至4月11日再訊，待辯方向控方索取文件，被告准以3,000元保釋，其間不得接觸控方證人。

被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在柴灣永泰道60號工業城1期某室Gary Studio猥褻侵犯X。

記者：陳曉欣

相關文章

【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
今日 15:50
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果　被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊
今日 15:57
【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果　被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊
【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果　27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年
今日 16:00
【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果　27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年

你可能感興趣

【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
今日 15:50
【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重　楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力　
【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果　被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊
今日 15:57
【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果　被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊
【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果　27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年
今日 16:00
【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果　27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年
攝影 攝影師 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊　晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
【六合彩】新春金多寶頭獎$1.18億　即睇攪珠結果
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
情人節經典｜TVB新聞情人節送2紮花人夫　10年後近況曝光女兒迷上姜濤？
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月15日 時間12:05）