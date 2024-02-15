【非禮女子】男攝影師涉工作室非禮女子  准保釋4月候訊

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曾與多名藝人合作的男攝影師梁鎮宗，涉在其工作室非禮1名女子，被控1項非禮罪，案件今（15日）於東區裁判法院提堂。案件押後至4月11日再訊，待辯方向控方索取文件，被告准以3,000元保釋，其間不得接觸控方證人。

被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在柴灣永泰道60號工業城1期某室Gary Studio猥褻侵犯X。

記者：陳曉欣