【非禮女子】男攝影師涉工作室非禮女子 准保釋4月候訊 社會 16:08 2024/02/15 分享： 分享： 熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區 ▲ （資料圖片） 曾與多名藝人合作的男攝影師梁鎮宗，涉在其工作室非禮1名女子，被控1項非禮罪，案件今（15日）於東區裁判法院提堂。案件押後至4月11日再訊，待辯方向控方索取文件，被告准以3,000元保釋，其間不得接觸控方證人。被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在柴灣永泰道60號工業城1期某室Gary Studio猥褻侵犯X。記者：陳曉欣 相關文章 【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重 楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力 今日 15:50 【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重 楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力 【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果 被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊 今日 15:57 【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果 被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊 【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果 27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年 今日 16:00 【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果 27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年 你可能感興趣 【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重 楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力 今日 15:50 【23條立法】公職人員洩國家秘密罰更重 楊何蓓茵︰不會增加公務員壓力 【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果 被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊 今日 15:57 【涉打假波】霍斌仁等3足球員及艇仔涉操縱賽果 被控串謀賭博時作弊等5罪准保釋6月再訊 【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果 27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年 今日 16:00 【私隱糾紛】買貓後因健康問題退款不果 27歲女起底寵物賣家判囚兩周緩刑三年 攝影 攝影師 罪案