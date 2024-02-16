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農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子

家事百科 00:00 2024/02/16

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農曆新年初七是「人日」，即是大家的生日，人人要互相尊敬，不宜與人爭吵，家長也不可教訓孩子。（iStock圖片）

【初七禁忌/正月初七/人日】農曆新年初七是「人日」，民間又稱之為「人日節」或「人勝節」，即是眾人的生日，人人要互相尊敬，不宜與人爭吵，上司不可教訓下屬，家長也不可教訓孩子。不過，大家又知不知道為甚麼初七「人日」是大家的生日呢？

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根據facebook專頁《史檔》曾發帖文指出，相傳初七「人日」與女媧娘娘有關。在中國傳說當中，女媧製造世上生靈萬物，依次序第一日造了雞、第二日是狗、第三日是豬、第四日是羊、第五日是牛、第六日是馬，到第七日就是人類了。

後來人們為了紀念這個人類誕生的日子，就將農曆正月初七視之為「人日」。至於女媧娘娘如何製造人類？傳說就指她利用黃土，加多條繩製造出人類。

古代由漢朝開始有人日節俗，魏晉後開始重視。古代人日有戴「人勝」的習俗，人勝是一種頭飾，又叫彩勝、華勝，從晉朝開始有剪彩為花、剪彩為人，或鏤金箔為人來貼屏風，也戴在頭發上。此外還有登高賦詩的習俗。

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唐代之後，更重視這個節日。高適的《人日寄杜二拾遺》詩中就有「今年人日空相憶，明年人日知何處」的感懷之句。它證明唐代的人日節，已不僅僅專用作祈祥祝安，又衍添了一層思親念友的氣氛。

時至今日，也有在外的游子在年前回家，過了人日節才能遠走他方。人日節這天不出遠門，不走親串友，在家團聚。人日節下午一般吃長壽面，也叫拉魂面。意即過年時人都走東串西，心都野了，人日一過該準備春耕生產了。因此要吃拉魂面，把心收回來，準備幹活。

在正月初七這個人人生日的日子，人們需要互相尊敬，家長不能在這天教訓孩子，老闆也不會教訓下屬。連古時的官府，也不會在這一天處決罪犯。

而郭富城御用堪輿學家譚雲龍亦曾接受TOPick訪問時提到，大年初七是「人日」加上有「七煞日」之稱，容易諸事不順，易起爭執，也不宜修灶，廚房爐灶不便更換，但可以煮食。

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大年初七3大禁忌

忌出遠門：「七煞日」，諸事不宜。
忌打罵小孩：易起爭執，家長也不可教訓孩子，上司也不宜教訓下屬。
忌修灶：廚房爐灶不便更換，但可以煮食。

部分內容獲facebook專頁《史檔》授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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